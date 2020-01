TASR

Dnes o 19:26 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Zuzana Čaputová: Árpád Érsek by mohol do volieb viesť Ministerstvo životného prostredia

Ministra životného prostredia bude ešte konzultovať s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD).

Na snímke minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpád Érsek. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 26. januára (TASR) - Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) je možným kandidátom na to, aby do volieb viedol Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Ministra životného prostredia bude ešte konzultovať s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD). Demisiu odchádzajúceho šéfa envirorezortu Lászlóa Sólymosa prijme v utorok (28. 1.) alebo v stredu (29. 1.).

Na margo podania Sólymosovej demisie po jeho incidente povedala, že „je to mimoriadne nepríjemné, ale to, čo je na tom hodné ocenenia, je veľmi rýchla sebareflexia“. Považuje ho za jedného z najlepších ministrov životného prostredia. Uviedla, že šéfom envirorezortu bude minister z portfólia strany Most-Híd.

Vo veci zadržania a následného prepustenia bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku poznamenala, že ju nezaujímali detaily prípadu, ale iba fakty o zadržaní a jeho následnom prepustení. Podotkla, že o stretnutie s policajným prezidentom Milanom Lučanským a generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom požiadala, nepredvolala si ich. „Na to nemám právomoc,“ uviedla.

Vyjadrenie predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) komentovať nebude. „Nežiadam od neho ospravedlnenie. Keď som do politiky vstupovala, bolo mi jasné, že politika je aj o osobných sporoch. Ja sa do nich pridávať nebudem,“ skonštatovala Čaputová.