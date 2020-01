TASR

Dnes o 14:52 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NHL: Pittsburgh potrebuje posilniť útok, špekuluje sa aj o Tatarovi

Slovenský útočník, ktorý prišiel do Montrealu v septembri 2018 s Vegas Golden Knights, má s Canadiens platný kontrakt do konca budúcej sezóny, po nej by sa stal nechráneným voľným hráčom.

Slovenský hokejový reprezentant v drese Montrealu Canadiens Tomáš Tatar sa teší po strelení gólu počas zápasu zámorskej hokejovej NHL Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens vo Philadelphii 16. januára 2020. — Foto: TASR/AP

New York 26. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar by pred uzávierkou prestupov v zámorskej NHL mohol zmeniť dres. Podľa Pierra LeBruna z TSN Hockey Insider by 29-ročný útočník Montrealu Canadiens mohol zakotviť v Pittsburghu Penguins. Prestupové obdobie v NHL sa skončí 24. februára.

„Tučniaci“ hľadajú náhradu za zraneného strelca Jakea Guentzela, ktorý je po operácii ramena mimo hry do konca sezóny. LeBrun vidí Tatara ako jedného z adeptov na vystuženie ofenzívy, okrem neho spomína aj Tylera Toffoliho z Los Angeles Kings a Jasona Zuckera z Minnesoty Wild.

Tatar síce zažíva v Montreale vydarenú sezónu a so 43 bodmi (17+26) je najproduktívnejším hráčom tímu, ale Canadiens sú aktuálne mimo pozícií, ktoré zaručujú postup do play off. Klub sa preto podľa zámorských expertov bude pravdepodobne pozerať do budúcna a okrem Tatara sa špekuľuje aj o „trejde“ 34-ročného obrancu a kapitána tímu Shea Webbera.

Slovenský útočník, ktorý prišiel do Montrealu v septembri 2018 s Vegas Golden Knights, má s Canadiens platný kontrakt do konca budúcej sezóny, po nej by sa stal nechráneným voľným hráčom. V tomto ročníku zarobí 5,3 milióna dolárov.