TASR

Dnes o 12:54 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Cyklistika: Domáci Porte celkovým víťazom Tour Down Under, Juraj Sagan na 84. mieste

Zo Slovákov najlepšie skončil Juraj Sagan na 84. priečke s mankom na víťaza 17:08 minúty.

Na snímke austrálsky cyklista Richie Porte. — Foto: TASR/AP

Adelaide 26. januára (TASR) - Austrálsky cyklista Richie Porte sa stal celkovým víťazom pretekov Tour Down Under. Jazdec tímu Trek-Segafredo mal pred druhým Diegom Ulissim z Talianska (SAE Team Emirates) náskok 25 sekúnd. Zo Slovákov najlepšie skončil Juraj Sagan na 84. priečke s mankom na víťaza 17:08 minúty. Jeho tímový kolega z Bory-hansgrohe Erik Baška obsadil 124. pozíciu so stratou 34:39 minúty.

V záverečnej 6. etape sa z triumfu tešil Brit Matthew Holmes zo zoskupenia Lotto-Soudal, ktorý o tri sekundy zdolal Portea. Tretí bol jazdec Astany Manuele Boaro z Talianska (+4 s). Sagan skončil na 63. mieste (+2:15 min), Baška figuroval na 119. priečke (+12:04).