TASR

Australian Open: Češka Kvitová vo štvrťfinále proti nasadenej jednotke Bartyovej

Petra Kvitová po víťazstve nad Grékyňou, ktoré ju posunulo do štvrťfinále. — Foto: TASR/AP

Melbourne 26. januára (TASR) - Česká tenistka Petra Kvitová zvíťazila v nedeľnom stretnutí osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne nad Mariou Sakkariovou z Grécka 6:7 (4), 6:3, 6:2. Sedmička podujatia sa tak stala prvou štvrťfinalistkou ženského pavúka. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti najvyššie nasadenej Austrálčanke Ashleigh Bartyovej, ktorá zdolala Američanku Alison Riskeovú 6:3, 1:6, 6:4.

Kvitová sa proti Sakkariovej poriadne natrápila. „Úprimne poviem, ani neviem, ako sa mi podarilo tento duel otočiť. Hrať proti Marii je vždy náročné, naposledy som s ňou prehrala. Dnes som musela tvrdo bojovať. Po prehratom tajbrejku prvého setu som si zvykla na jej hru a snažila som sa dostať do výmen,“ citoval slová vlaňajšej finalistky Australian Open server idnes.cz.

Bartyová odplatila Riskeovej prehru z vlaňajšieho Wimbledonu. O všetkom rozhodol brejk v desiatom geme tretieho setu. „Mám veľkú radosť, že som na domácom grandslame medzi elitnou osmičkou. Snažila som sa čo najdlhšie udržať vo výmene a trpezlivo čakať na svoje šance. V silnom verte to nebolo jednoduché, no zvládla som to,“ uviedla Bartyová v pozápasovom rozhovore s bývalým americkým tenistom Jimom Courierom.

Američanka Sofia Keninová ukončila púť Cori Gauffovej v tohtoročnej edícii turnaja. Pätnásťročnú krajanku zdolala 6:7 (5), 6:3, 6:0. Štrnástka podujatia sa potrápila iba v prvom sete, ktorý po 59 minútach prehrala. Gauffovej nevyšiel najmä tretí set, v ktorom stratila všetky svoje podania. „Bojovala som o každý fiftín a snažila som sa sústrediť iba na svoju hru. Nemyslela som na to, že je to americké derby. Brala som to ako každý iný zápas,“ uviedla Keninová pre akreditované médiá.

Keninová nastúpi vo štvrťfinále proti Tunisanke Ons Jabeurovej, ktorá zdolala Číňanku Čchiang 7:6 (4), 6:1.