NHL: Pacifická divízia vyhrala All Stars, tešil sa aj Gretzky

Za najužitočnejšieho hráča podujatia zvolili fanúšikovia Davida Pastrňáka z Atlantickej divízie. Český útočník Bostonu Bruins sa zviditeľnil najmä v prvom dueli, keď prispel k triumfu nad Metropolitnou divíziou 9:5 hetrikom a asistenciou, celkovo mal na miniturnaji bilanciu 4+2.

Na snímke David Pastrňák, ktorého fanúšikovia vybrali ako najužitočnejšieho hráča. — Foto: TASR/AP

St. Louis 26. januára (TASR) - Tím Pacifickej divízie triumfoval v noci na nedeľu na exhibícii All Stars NHL, keď vo finále miniturnaja v St. Louis zvíťazil nad výberom Atlantickej divízie 5:4. Za najužitočnejšieho hráča podujatia zvolili fanúšikovia Davida Pastrňáka z Atlantickej divízie. Český útočník Bostonu Bruins sa zviditeľnil najmä v prvom dueli, keď prispel k triumfu nad Metropolitnou divíziou 9:5 hetrikom a asistenciou, celkovo mal na miniturnaji bilanciu 4+2. Slováci sa na exhibícii nepredstavili.

Žiaril aj ďalší český hokejista Tomáš Hertl, ktorý strelil rozhodujúci gól finálového duelu a predtým pomohol v semifinále k víťazstvu Pacifickej divízie nad Centrálnou (10:5) štyrmi zásahmi. „Bol to krásne strávený čas. Prvýkrát som sa predstavil na All Star a hneď sme vyhrali. Úžasné dva dni,“ povedal útočník San Jose Sharks pre nhl.com. Hráči víťaznej Pacifickej divízie si rozdelia prize money milión dolárov za tretie víťazstvo z piatich ročníkov exhibície odkedy NHL zaviedla miniturnaje troch proti trom. Predtým vyhrali hokejisti z klubov zo západnej časti Severnej Ameriky v roku 2016 v Nashville a 2018 v Tampe Bay. „Ľudia si možno povedia, že sme chceli vyhrať pre peniaze, ale nie je to tak. Sme súťaživí, nikto nechce odísť z ľadu ako zdolaný. Bolo tu príjemne, užili sme si to,“ povedal útočník Vegas Golden Knights Max Pacioretty, ktorý sa stal prvou hviezdou tímu Pacifickej divízie. Štyri góly a dve asistencie zaznamenal v dvoch dueloch Leon Draisaitl z Edmontonu Oilers.

Pastrňák ocenenie nečakal

Pastrňáka voľba fanúšikov na sociálnych sieťach prekvapila, ocenenie MVP nečakal. „Myslel som, že cenu získa hráč z víťazného tímu. Veľmi si vážim priazeň a lásku fanúšikov. Asi to neboli priaznivci St. Louis,“ zavtipkoval najlepší strelec NHL a reagoval na to, že ho fanúšikovia Blues vypískali. Pastrňák bol kapitánom svojej divízie a jeho klubový tréner z Bostonu Bruce Cassidy, ktorý viedol „atlantický“ tím si na ňom všimol zmeny. „Hneď v prvom striedaní predviedol parádny "backchecking" cez celé klzisko. Hovorím si, „prečo som toto nevidel v celej sezóne?“ Asi mu musím dať céčko aj v Bostone. Želám mu veľa šťastia, keď ho bude brať Zdenovi Chárovi,“ smial sa Cassidy.

Gretzky ako čestný kapitán

V St. Louis sa All Star víkend uskutočnil prvýkrát od roku 1988 a zároveň prvýkrát od roku 1989 organizoval exhibíciu obhajca Stanley Cupu. Naposledy to bol Edmonton Oilers, do kanadského mesta sa vtedy na Zápas hviezd vrátil Wayne Gretzky už ako hráč Los Angeles Kings. Legendárny „The Great One“ nechýbal ani cez víkend v St. Louis, keď bol čestným kapitánom víťaznej Pacifickej divízie. „Všetko tu bolo neskutočné. Strávil som tu nádherný víkend. Títo hráči sú nielen skvelí športovci, ale aj veľké osobnosti. Bolo mi s nimi dobre,“ povedal Gretzky, ktorý si v sezóne 1995-96 obliekal dres Blues. Prítomnosť najproduktívnejšieho hráča histórie NHL si užili aj hráči. „Radil nám nielen na striedačke, ale bol s nami aj šatni. Spravili sme si s ním fotky, ktoré si určite zarámujeme,“ povedal brankár Calgary Flames David Rittich.

Na exhibícii nechýbala ani ikona Blues, najlepší strelec v dejinách klubu (527 gólov) Brett Hull, ktorý bol čestným kapitánom Centrálnej divízie. „Nemohlo vyjsť lepšie, že sa All Star víkend uskutočnil v St. Louis hneď po zisku Stanley Cupu. Pre ľudí v meste to znamená veľa,“ povedal 55-ročný Hull, ktorý získal pohár až po odchode zo St. Louis s Dallasom Stars (1999) a Detroitom Red Wings (2002).

Blues nezabudli na svoju najlepšiu fanynku Lailu Andersonovú, ktorá sa stala akýmsi talizmanom tímu pri ceste za Stanley Cupom. Jedenásťročné dievčatko, ktoré bojuje s chorobou imunitného systému, vyhlásilo pred začiatkom exhibície všetkých účastníkov. Štyria hráči z domáceho Blues brankár Jordan Binnington, obranca Alex Pietrangelo a útočníci Ryan O"Reilly a David Perron išli na záver, pričom každý Lailu objal. „Bola dobrá, má silný hlas. Tešila sa veľmi na tento moment a pre nás to znamená veľa,“ povedal Perron.

Budúcoročný All Star víkend bude hostiť Florida Panthers.