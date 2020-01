TASR

Lyžovanie-SP: Vlhová v super-G v Bansku šiesta, triumfovala opäť Shiffrinová

Vlhová bola na medzičasoch druhá a tretia, chyba v spodnej časti trate ju však pripravila o pódium.

Slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej (na snímke) vyšiel druhý super-G kariéry Svetového pohára. V Bulharskom Bansku obsadila šieste miesto so stratou 1,13 s na Američanku Mikaelu Shiffrinovú v nedeľu 26. januára 2020. — Foto: TASR/AP

Bansko 26. januára (TASR) - Slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej vyšiel druhý super-G kariéry Svetového pohára. V Bulharskom Bansku obsadila šieste miesto so stratou 1,13 s na Američanku Mikaelu Shiffrinovú, ktorá slávila 66. triumf v prestížnom seriáli. Druhá skončila so stratou 29 stotín víťazka sobotňajšieho zjazdu Talianka Marta Bassinová, tretia bola Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová (+0,70).

Vlhová bola na medzičasoch druhá a tretia, chyba v spodnej časti trate ju však pripravila o pódium. „Keď som prišla do cieľa a videla som, že som šiesta, bola som veľmi spokojná. Trochu som urobila chyby, spodnú časť som znovu pokazila. Neviem, čo sa tam presne stalo, nestíhala som to vnímať. Zarezala sa mi lyža. Keď má človek dlhšie lyže, tak je to nebezpečné. Som šťastná, že som zdravá a živá. Snažila som sa ísť naplno, videla som, ako jazdia baby. Robila som, čo som mohla. Teší ma, že mám ďalšie body,“ uviedla Vlhová pre RTVS.