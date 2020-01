TASR

Vodné pólo-ME: Španielky vo finále zdolali Rusky a získali zlato

Španielky sa tešili z celkového triumfu po druhý raz v histórii, predtým sa im to podarilo pred šiestimi rokmi.

Na snímke vpravo hráčka Grécka Nikoleta Elefteriadou a hráčka Talianska Arianna Garibotti ová v zápase o 5. miesto Grécko - Taliansko 5:7 na ME vodných pólistiek v maďarskej metropole Budapešti 25. januára 2020. — Foto: TASR/AP

Budapešť 25. januára (TASR) - Španielske vodné pólistky sa stali majsterkami Európy. V sobotnom finále na šampionáte v Budapešti zdolali Rusky 13:12.

Rusky prehrávali 87 sekúnd pred koncom zápasu o tri góly, no v závere predviedli mohutný finiš, keď v rozmedzí 38 sekúnd strelili dva góly, napokon však štvrté zlato na ME nezískali. Španielky sa tešili z celkového triumfu po druhý raz v histórii, predtým sa im to podarilo pred šiestimi rokmi.

Bronz si vybojovali Maďarky. Domáce hráčky si poradili v sobotnom zápase o 3. miesto s Holanďankami 10:8. Uspeli vďaka vydarenému druhému polčasu, v ktorom zmazali dvojgólové manko.

Slovenské reprezentantky obsadili 8. miesto. Rozhodla o tom prehra v sobotnom zápase o umiestnenie s Francúzkami 8:17. Pre Slovenky to bola iba druhá účasť na európskom šampionáte a družstvo s vekovým priemerom iba 19 rokov dosiahlo historicky najlepšie umiestnenie.