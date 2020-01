TASR

Futbal: Valencia zdolala Barcelonu 2:0 a v tejto sezóne doma ešte neprehrala

Valencia na domácom ihrisku v tejto sezóne ešte neprehrala.

V zápase o loptu Lionel Messi (Barcelona) a Geoffrey Kondogbia (Valencia) — Foto: TASR/AP

Madrid 25. januára (TASR) - Futbalisti Barcelony utrpeli prvú prehru pod vedením trénera Quiqueho Setiena. V zápase 21. kola na ihrisku Valencie prehrali 0:2.

Skóre stretnutia mohol otvoriť útočník domácich Maximiliano Gomez už v 12. minúte, no nepremenil nariadený pokutový kop. Po bezgólovom prvom polčase poslal Valenciu do vedenia vlastným gólom v 48. minúte Jordi Alba. Gomez si v 77. minúte napravil chuť, keď zdvojnásobil vedenie domácich. O niekoľko minút Valencia prekonala brankára hostí aj po tretí raz, no Manzanovu radosť prekazil VAR. Valencia na domácom ihrisku v tejto sezóne ešte neprehrala.

Ak Real Madrid v nedeľu získa aspoň bod na pôde Valladolidu, dostane sa na čelo ligovej tabuľky.

Espanyol Barcelona remizoval v sobotnom domácom zápase s Athleticom Bilbao 1:1. Hostia si pripísali piatu remízu za sebou.