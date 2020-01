TASR, Dobré noviny

Dnes o 16:20 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Banskobystričania založili stránku Odvez svojho suseda. Keď nejazdia autobusy, pomôžu si navzájom

Ľudia sú odhodlaní si navzájom sami pomôcť, kým sa spor SAD Zvolen a Banskobystrickej župy nevyrieši.

Linky MHD v Banskobystrickom kraji dnes ráno neboli vypravené. — Foto: Facebook/Odvez svojho suseda

BANSKÁ BYSTRICA 25. januára - Banskobystrická župa založila na Facebooku stránku s názvom Odvez svojho suseda. Ide o reakciu na to, že SAD Zvolen v sobotu ráno pre spor s Banskobystrickým krajom nevypravila žiadne autobusy. Stránka slúži na to, aby si ľudia navzájom pomohli v prípade, že potrebujú niekam odviezť. Ľudia tu môžu hľadať odvoz ale zároveň ho aj dobrovoľne ponúknuť. „Chcete pomôcť svojmu susedovi v Banskobystrickom kraji s odvozom do práce, do školy alebo k lekárovi? Táto stránka je určená práve na to. Vznikla ako reakcia na vypnutie prímestských spojov a vydieranie zo strany SAD Zvolen,“ píše sa na Facebookovej stránke.

Stránka začala fungovať dnes predpoludním, no už sa do nej sthili pridať stovky ľudí.

Lunter prosí Pellegriniho o pomoc, ten mu odkázal, aby sa k problému postavil zodpovedne

Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) vyzval Jána a Ondreja Lunterovcov ako vedúcich predstaviteľov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), aby počas víkendu našli riešenie, ktoré umožní ľuďom opäť cestovať prímestskou dopravou. Zároveň ich vyzval, aby sa k situácii postavili zodpovedne.

„Dôrazne odmietam prístup opozície, ktorá ako jediná robí z manažérskeho problému politickú kauzu. Predvádzaním sa pred kamerami iba zakrývajú neschopnosť svojich nominantov vyriešiť konkrétny problém v kraji, za ktorý nesú plnú zodpovednosť,“ komentoval predseda vlády, pričom vyslovil obavu, že presne takto by vyzeral štát pod ich vedením, keď by sa každý jeden problém ľudí zneužíval na politiku, no chýbali by akékoľvek riešenia.

Na snímke sprava predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter a zástupca predsedu BBSK Ondrej Lunter počas tlačovej konferencie k zastaveniu premávky prímestských autobusových spojov Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Zvolen, ktoré zabezpečuje pre BBSK v Banskej Bystrici 24. januára 2020. Foto: TASR/Ján Krošlák

Problém Banskobystrickej župy môže čakať každé mesto na Slovensku

Predseda BBSK vyzval v sobotu Pellegriniho, aby sa osobne zúčastnil na rokovaniach, ktoré by viedli k vyriešeniu situácie týkajúcej sa prímestskej dopravy v kraji. Tvrdí, že o to, aby sa zasadil o vyriešenie tohto problému, premiéra v uplynulých dňoch žiadal a žiada ho opäť. Podľa neho má totiž v SAD Zvolen 40-percentný podiel samotný štát, a to prostredníctvom spoločnosti MH Manažment. Preto by sa podľa jeho slov o problém mal zaujímať. Podľa Luntera sa samosprávny kraj nemôže dať vydierať monopolom, ktorý si nectí európske zákony a ktorý, keď prehrá súdny spor, vyhráža sa zastavením dopravy. Tento problém už podľa neho nepostihuje len BBSK, ale môže čakať každé mesto na Slovensku.