Lyžovanie-SP: Domáci Mayer víťazom zjazdu v Kitzbüheli: „Je to niečo úžasné"

Domáci lyžiar Matthias Mayer triumfoval v zjazde mužov Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Kitzbüheli v sobotu 25. januára 2020. — Foto: TASR/AP

Kitzbühel 25. januára (TASR) - Domáci lyžiar Matthias Mayer triumfoval v sobotňajšom zjazde Svetového pohára v rakúskom Kitzbüheli. Časom 1:55,59 prekonal o 22 stotín sekundy krajana Vincenta Kriechmayra a Švajčiara Beata Feuza, ktorí spoločne obsadili druhú pozíciu.

Dvadsaťdeväťročný Mayer dosiahol ôsme víťazstvo na podujatiach SP, štvrté v zjazde. V prestížnom rakúskom dejisku vyhral v roku 2017 super-G, z triumfu v najslávnejších pretekoch sveta sa raduje premiérovo.

Rakúski fanúšikovia sa na jubilejnom 80. ročníku dočkali domáceho víťaza po šiestich rokoch. „Nepoznám lepší pocit. Vyjsť v ústrety všetkým tým tisíckam fanúšikov a vyhrať, to je niečo úžasné. Všetci mi fandili a oslavovali so mnou. Veľmi som sa na tú jazdu tešil a som veľmi šťastný, že to takto vyšlo. Keď vyhráte v Kitzbüheli, je to niečo mimoriadne,“ povedal víťaz.

Mayer sa spoločne s druhým Kriechmayrom postarali o ôsme double Rakúska na podujatí. Pred nimi sa to podarilo v roku 2001 víťaznému Hermannovi Maierovi s Hannesom Trinklerom. Rakúšania vtedy získali všetky tri pódiové priečky, keďže Stephan Eberharter sa delil o bronzovú pozíciu s Američanom Daronom Rahlvesom.

Na najnáročnejšom zjazde v sezóne sa nezúčastnil obhajca prvenstva a celkovo trojnásobný víťaz Dominik Paris. Pre 30-ročného Taliana sa sezóna skončila predčasne, na tréningu super-G si poranil koleno a vynechá zvyšok sezóny.