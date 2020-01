TASR

Cyklistika: Nizzolo víťazom 5. etapy Tour Down Under, Slováci zaostali

Juraj Sagan finišoval na 95. a Erik Baška na 96. priečke (obaja +3:33).

Na snímke slovenský cyklista Juraj Sagan, — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Adelaide 25. januára (TASR) - Taliansky cyklista Giacomo Nizzolo sa stal víťazom sobotnej piatej etapy pretekov Tour Down Under. V záverečnom špurte zdolal krajana Simoneho Consonniho na druhom aj Íra Sama Bennetta na treťom mieste. Slováci z tímu Bora-Hansgrohe zaostali na 149-kilometrovej trati z Glenelgu do Victor Harbor, Juraj Sagan finišoval na 95. a Erik Baška na 96. priečke (obaja +3:33).

Na čelo priebežného poradia sa posunul dvojnásobný obhajca celkového prvenstva Daryl Impey z Juhoafrickej republiky. Sagan figuruje na 97. (+14:52) a Baška na 122. pozícii (+22:34).