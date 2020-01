TASR

Dnes o 15:14 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Premiér vyzval Lunterovcov, aby našli riešenie situácie s prímestskou dopravou

Podľa Luntera sa samosprávny kraj nemôže dať vydierať monopolom, ktorý si nectí európske zákony a ktorý, keď prehrá súdny spor, vyhráža sa zastavením dopravy. Tento problém už podľa neho nepostihuje len BBSK, ale môže čakať každé mesto na Slovensku.

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 25. januára (TASR) - Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) vyzval Jána a Ondreja Lunterovcov ako vedúcich predstaviteľov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), aby počas víkendu našli riešenie, ktoré umožní ľuďom opäť cestovať prímestskou dopravou. Zároveň ich vyzval, aby sa k situácii postavili zodpovedne. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu vlády (ÚV) SR Patrícia Macíková.

„Dôrazne odmietam prístup opozície, ktorá ako jediná robí z manažérskeho problému politickú kauzu. Predvádzaním sa pred kamerami iba zakrývajú neschopnosť svojich nominantov vyriešiť konkrétny problém v kraji, za ktorý nesú plnú zodpovednosť,“ komentoval predseda vlády, pričom vyslovil obavu, že presne takto by vyzeral štát pod ich vedením, keď by sa každý jeden problém ľudí zneužíval na politiku, no chýbali by akékoľvek riešenia.

Predseda BBSK vyzval v sobotu Pellegriniho, aby sa osobne zúčastnil na rokovaniach, ktoré by viedli k vyriešeniu situácie týkajúcej sa prímestskej dopravy v kraji. Tvrdí, že o to, aby sa zasadil o vyriešenie tohto problému, premiéra v uplynulých dňoch žiadal a žiada ho opäť. Podľa neho má totiž v SAD Zvolen 40-percentný podiel samotný štát, a to prostredníctvom spoločnosti MH Manažment. Preto by sa podľa jeho slov o problém mal zaujímať. Podľa Luntera sa samosprávny kraj nemôže dať vydierať monopolom, ktorý si nectí európske zákony a ktorý, keď prehrá súdny spor, vyhráža sa zastavením dopravy. Tento problém už podľa neho nepostihuje len BBSK, ale môže čakať každé mesto na Slovensku.