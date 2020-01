TASR

Australian Open: Domáci Kyrgios po dráme postúpil do osemfinále

Takmer v štyri a pol hodinovej dráme zdolal Rusa Karena Chačachanova.

Austrálsky tenista Nick Kyrgios — Foto: TASR/AP

Melbourne 25. januára (TASR) - Domáci tenista Nick Kyrgios postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Takmer v štyri a pol hodinovej dráme zdolal Rusa Karena Chačachanova 6:2, 7:6 (5), 6:7 (6), 6:7 (7), 7:6 (8).

Kyrgios bol blízko k víťazstvu už v treťom sete, keď mal v tajbrejku mečbal, Rus však dokázal vývoj otočiť a získať aj štvrtý set. V rozhodujúcom supertajbrejku viedol 8:7, no potom premárnil dve podania a to rozhodlo o postupe domáceho hráča.

Najvyššie nasadený Rafael Nadal zo Španielska postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V sobotnom stretnutí 3. kola si víťaz podujatia z roku 2009 poradil s krajanom Pablom Carrenom-Bustom za 101 minút 6:1, 6:2, 6:4.

„Bol to zatiaľ môj najlepší zápas v tomto ročníku AO, o tom niet žiadnych pochýb. Darilo sa mi na servise a potom mi začali vychádzať aj forhendy. To je môj kľúčový úder, takže je to veľmi pozitívne, len mi je ľúto môjho dobrého kamaráta Pabla. Želám mu všetko najlepšie do ďalšieho priebehu sezóny,“ citoval Nadala oficiálny web turnaja.

Finalista US Open 2019, štvrtý nasadený Rus Daniil Medvedev triumfoval nad domácim Austrálčanom Alexeiom Popyrinom 6:4, 6:3, 6:2. Päťka "pavúka", Rakúšan Dominic Thiem vyradil Taloyra Fritza z USA 6:2, 6:4, 6:7 (5), 6:4. Sedmička Alexander Zverev z Nemecka uspel nad Španielom Fernandom Verdascom 6:2, 6:2, 6:4. Francúz Gael Monfils nasadený ako desiaty zdolal Lotyša Ernestsa Gulbisa 7:6 (2), 6:4, 6:3. Držiteľ miestneho titulu z roku 2014, Švajčiar Stan Wawrinka postúpil cez Američana Johna Isnera, ktorý skrečoval duel za stavu 6:4, 4:1 v prospech súpera.