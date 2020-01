TASR

Hádzaná: Slovensko neuspelo s kandidatúrou na usporiadanie ME 2024 žien

Na Slovensku by sa v prípade úspechu hrali dve základné skupiny v Banskej Bystrici a Šamoríne a štvrťfinálová skupina v Bratislave na zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

Ilustračná snímka — Foto: TASR - Štefan Puškáš

Štokholm 25. januára (TASR) - Slovensko nebude dejiskom ME 2024 v hádzanej žien. Spoločná kandidatúra Slovenska, Poľska a Česka neuspela v hlasovaní delegátov na mimoriadnom kongrese Európskej hádzanárskej federácie (EHF) v Štokholme. Šampionát sa uskutoční v Maďarsku, Rakúsku a Švajčiarsku.

Už v prvom kole hlasovania vypadla kandidatúra Ruska a rozhodovalo sa vo finále o dvoch spoločných projektoch. Maďarsko, Rakúsko a Švajčiarsko dostali 28 hlasov, kandidatúra Slovenska, Poľska a Česka 21 hlasov. Dejiskami ME 20204 žien tak budú od 28. novembra do 15. decembra Budapešť, Debrecín, Innsbruck a Bazilej, záverečné duely o medaily sa budú hrať v Budapešti.

Slovensko v Štokholme zastupovala delegácia na čele s prezidentom Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslavom Holešom. Na Slovensku by sa v prípade úspechu hrali dve základné skupiny v Banskej Bystrici a Šamoríne a štvrťfinálová skupina v Bratislave na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Česko ponúkalo ako dejisko dvoch základných skupín Ostravu, v Poľsku by sa hralo vo Vroclavi (základná skupina), v Katoviciach (základná a štvrťfinálová) a ME by vyvrcholili v Krakove v aréne s kapacitou 15.000 miest.

Projekt Slovenska, Česka a Poľska ponúkal šampionát s krátkymi vzdialenosťami medzi jednotlivými dejiskami, blízke spojenie s fanúšikmi a komunitnú spoluprácu so školami a hádzanárskymi klubmi v jednotlivých mestách. Motto kandidatúry ME 2024 bolo: „Tak blízko!“

Kongres EHF sa uskutočnil v Štokholme počas záverečného víkendu prebiehajúceho európskeho šampionátu mužov.