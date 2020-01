TASR

Dnes o 14:45 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ján Lunter vyzval premiéra, aby sa osobne angažoval v spore BBSK so SAD Zvolen

Podľa predsedu BBSK by sa mal premiér postaviť na stranu práva a verejného záujmu a neumožniť oligarchom vydieranie.

Na snímke sprava predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK ) Ján Lunter a zástupca predsedu BBSK Ondrej Lunter počas tlačovej konferencie k zastaveniu premávky prímestských autobusových spojov Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Zvolen, ktoré zabezpečuje pre BBSK v Banskej Bystrici 24. januára 2020. — Foto: TASR - Ján Krošlák

Banská Bystrica 25. januára (TASR) - Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter vyzval v sobotu premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby sa osobne zúčastnil na rokovaniach, ktoré by viedli k vyriešeniu situácie týkajúcej sa prímestskej dopravy v kraji.

Ako uviedol na sobotňajšom brífingu pred Úradom BBSK v Banskej Bystrici, Lunter už o to, aby sa zasadil o vyriešenie tohto problému, premiéra v uplynulých dňoch žiadal a žiada ho opäť. Podľa neho má totiž v SAD Zvolen 40-percentný podiel samotný štát, a to prostredníctvom spoločnosti MH Manažment. Preto by sa podľa jeho slov o problém mal zaujímať. „Mal by sa postaviť na stranu práva a verejného záujmu, aby neumožňoval oligarchom nás vydierať,“ zdôraznil.

Podľa Luntera sa samosprávny kraj nemôže dať vydierať monopolom, ktorý si nectí európske zákony a ktorý, keď prehrá súdny spor, vyhráža sa zastavením dopravy.

Problém s MHD môže čakať každé mesto na Slovensku

Tento problém už podľa neho nepostihuje len BBSK, ale môže čakať každé mesto na Slovensku. Preto vyzval všetky politické strany, ktoré sa uchádzajú o účasť v budúcej vláde, aby do svojich programov zahrnuli legislatívne zmeny pre modernú verejnú dopravu.

Pellegrini vyzval v piatok (24. 1.) Luntera, aby neustále rokoval s dopravcom SAD Zvolen a vyriešil vzniknutú situáciu. Podotkol, že ak žiada o pomoc premiéra, poukazuje na svoju „neschopnosť“, keďže tieto záležitosti patria do jeho kompetencie.

Vzniknutú situáciu v BBSK kritizoval aj volebný líder koalície mimoparlamentných strán PS-Spolu Michal Truban. Mariána Polónyho zo SAD Zvolen vyzval, aby sa prestal správať ako výpalník. Linky v tejto kauze pritom podľa neho vedú k špičkám vládneho Smeru-SD. Ako uviedol, v Dozornej rade SAD Zvolen sedí Miroslav Čellár, bývalý Pellegriniho asistent. Truban vyzval vládu, aby v prípade potreby vyhlásila mimoriadnu situáciu a využila všetky kapacity štátu na zabezpečenie dopravnej obslužnosti.

Podľa podpredsedu mimoparlamentnej strany Za ľudí Juraja Šeligu sa tisíce ľudí rozhodnutím dopravcu nedostanú do práce, tvrdí, že premiér je nečinný a nechce pomôcť Banskobystrickému kraju. „V SAD Zvolen má (štát) 40-percentný podiel, ktorý spravuje firma MH Manažment. No štát dodnes neurobil nič, aby pomohol BBSK vyriešiť túto situáciu,“ zdôraznil s tým, že si riadne nevykonáva svoje práva v SAD Zvolen.

Demokratická strana chce, aby autoritou pre regionálne autobusy aj vlaky boli vyššie územné celky. V prípade potreby budú môcť kraje oveľa rýchlejšie reagovať na núdzovú situáciu a nahradiť výpadky, myslí si nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Ivan.

Opozičné hnutie OĽaNO tvrdí, že keďže štát je akcionárom v SAD Zvolen, zodpovedá za vzniknutú situáciu. Bude iniciovať zvolanie mimoriadneho Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti za účasti ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD). Chce sa pýtať, akým spôsobom sa štát pričiní o vyriešenie problému. „Občania Banskobystrického kraja potrebujú dennodenne dochádzať za prácou, do škôl, ako aj k lekárovi, nemôžu byť rukojemníkmi autodopravcov,“ reagoval poslanec NR SR Eduard Heger (OĽaNO). Pellegriniho vyzval, aby nepolitikárčil.