Lyžovanie-SP: Vlhová skončila jedenásta v ďalšom zjazde v Bansku

Vlhová opäť štartovala s vysokým číslom, po senzačnej predchádzajúcej súťaži tentoraz s 31-kou nebojovala o víťazstvo.

Na snímke slovenská reprezentantka Petra Vlhová na trati zjazdu žien v rámci Svetového pohára v alpskom lyžovaní v bulharskom Bansku 25. januára 2020. — Foto: TASR/AP

Bansko 25. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v sobotnom zjazde Svetového pohára jedenástu pozíciu. V bulharskom Bansku zaostala za víťazkou Elenou Curtoniovou o 1,25 sekundy. Talianky opanovali celé pódium, druhá skončila Marta Bassinová (+0,10) a tretia bola Federica Brignoneová (+0,14).

Po piatkovej náhrade za zrušené preteky vo francúzskom Val d"Isere sa v sobotu uskutočnil ďalší a pôvodne programovaný zjazd. Vlhová opäť štartovala s vysokým číslom, po senzačnej predchádzajúcej súťaži tentoraz s 31-kou nebojovala o víťazstvo. Po prejazde cieľom sa zaradila na koniec najlepšej desiatky, ale s číslom 33 sa na siedmu priečku prepracovala Rakúšanka Elisabeth Reisingerová.

Ide len o jej druhý zjazd v tejto sezóne

„Určite som sa chcela umiestniť lepšie, chcela som byť trošku rýchlejšia. Jedenáste miesto je celkom fajn na to, že som išla iba druhý zjazd v tejto sezóne. Na jednej strane som spokojná, na druhej nie, pretože som nešla tak ako v piatok. Mala som trošku problém a bojovala som s traťou. Viac sa rozbíjala, najmä v traverzoch bolo strašne veľa hrbov. Musím sa do toho dostať, potrebujem len tréning,“ zhodnotila pre RTVS 24-ročná slovenská reprezentantka, ktorá nezopakovala šieste miesto. Najviac zaostala medzi druhým a tretím medzičasom: „Cítila som, že dovtedy to nebolo také zlé, od druhého traverzu som to však strašne podchádzala, to bol najväčší problém. Tam sa naberajú stotinky a v cieli potom chýbajú.“

Technicky náročná trať vyhovovala viacerým lyžiarkam, ktoré sa presadzujú aj v obrovskom slalome. Bassinová, Brignoneová i štvrtá Američanka Mikaela Shiffrinová v ňom figurujú v elitnej žrebovanej skupine. Najviac však sadla 28-ročnej Curtoniovej. Po štvrtom mieste z piatka dosiahla premiérový triumf na podujatiach SP, doteraz mala na konte jednu druhú a dve tretie priečky, všetky v rýchlostných disciplínach. Sobotná súťaž bola na popredných miestach vyrovnanejšia než piatková, keď bola Vlhová šiesta s mankom 1,03 s na víťazku. Teraz jej odstup 1,25 s nestačil na najlepšiu desiatku.