TASR

Dnes o 15:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kongres určí dejisko ME 2024 v hádzanej žien, v hre aj slovenská kandidatúra

V hre sú tri kandidatúry, jednou nich je aj spoločný projekt Slovenska, Poľska a Česka.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Štokholm 24. januára (TASR) - Mimoriadny kongres Európskej hádzanárskej federácie (EHF) rozhodne v sobotu v Štokholme aj o dejisku európskeho šampionátu žien v roku 2024. V hre sú tri kandidatúry, jednou nich je aj spoločný projekt Slovenska, Poľska a Česka.

Slovenská delegácia na čele s prezidentom Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslavom Holešom pripravuje na ten istý deň vo švédskej metropole aj tlačovú konferenciu, kde spolu s kolegami z Maďarska budú informovať o prípravách na ME mužov, ktoré sa v oboch krajinách uskutočnia v roku 2022. Oficiálne predstavia logo i motto šampionátu.

O usporiadanie ME 2024 žien majú okrem kandidatúry Slovenska, Poľska a Česka záujem aj Rusko a spoločne Maďarsko, Rakúsko a Švajčiarsko. Šampionát sa uskutoční od 28. novembra do 15. decembra, premiérovo s 24 účastníkmi.

Na Slovensku by sa hrali dve základné skupiny v Banskej Bystrici a Šamoríne a štvrťfinálová skupina v Bratislave na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Česko ponúka ako dejisko dvoch základných skupín Ostravu, v Poľsku by sa hralo vo Vroclavi (základná skupina), v Katoviciach (základná a štvrťfinálová) a ME by vyvrcholili v Krakove v aréne s kapacitou 15 000 miest.

Projekt Slovenska, Česka a Poľska ponúka šampionát s krátkymi vzdialenosťami medzi jednotlivými dejiskami, blízke spojenie s fanúšikmi a komunitnú spoluprácu so školami a hádzanárskymi klubmi v jednotlivých mestách. Motto ME 2024 je preto: „Tak blízko!“ a snaha organizátorov bude urobiť šampionát atraktívny najmä pre mladých ľudí.

Rusko ako dejiská ME 2024 ponúka Moskvu, Petrohrad, Rostov nad Donom a Astrachan s vyvrcholením v hlavnom meste. V spoločnej kandidatúre Maďarska, Rakúska a Švajčiarska figurujú mestá Budapešť, Debrecín, Innsbruck a Bazilej, záverečné duely by sa hrali v Budapešti.

Kongres EHF sa uskutoční v Štokholme počas záverečného víkendu prebiehajúceho európskeho šampionátu mužov.