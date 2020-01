Dobré noviny

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Obchod umiestnil do svojich predajní červené a čierne košíky. Dôvod sa stal okamžite internetovým hitom

Toto riešenie by sa páčilo mnohým zákazníkom. Uľahčilo by to aj prácu zamestnancov, hneď by vedeli, ktorí zákazník potrebuje pomôcť.

Červený ak čierny košík má svoj význam — Foto: Repro foto: Facebook/Creapills

LONDÝN 25. januára - Poznáte to, ešte ani poriadne nevstúpite do obchodu, už sa na vás „vrhnú“ zamestnanci. Z potenciálneho zákazníka sa v tomto prípade veľmi jednoducho môže stať znechutený človek, ktorý sa otočí a odíde. Nie je to samozrejme pravidlo. Niektorí ľudia práve záujem o radu majú a prichádzajú do predajne s úmyslom požiadať o pomoc zamestnanca. Sú teda dve skupiny ľudí. Zamestnanci však majú väčšinou prikázané okamžite prísť a položiť tú známu otázku: „Pomôžem vám?“ alebo „Prajete si?“. Dá sa to však aj inak.

Obchod vymyslel skvelý spôsob na to, aby sa dozvedel, či zákazníci potrebujú pomoc zamestnancov

Spríjemniť nákupy a vynechať zbytočné kroky sa rozhodla spoločnosť predávajúca exkluzívnu kozmetiku značky Sephora. V ich obchodoch sa totiž začali objavovať nákupné košíky dvoch rôznych farieb. V prípade, že si zákazník vyberie červenú, dáva jasne najavo, že si nechá rád poradiť. Druhá alternatíva a to čierny košík, o zákazníkovi prezrádza, že pomoc nehľadá a poradí si sám.

Foto: Facebook/Creapills

Ak si vyberiete červený košík, chcete poradiť, ak čierny, chcete mať nerušený nákup

Táto myšlienka okamžite zarezonovala a mnoho ľudí ju na sociálnych sieťach vychválilo. „Toto je myšlienka storočia. Môžem nakupovať ticho bez predajcu, ktorý vám chce poradiť aj napriek tomu, že vy o to nežiadate,“ znel jeden z mnohých komentárov. Takéto riešenie by sme prijali asi mnohí. Uvidíme, možno práve Sephora bude inšpiráciou pre viaceré obchody.