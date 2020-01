Dobré noviny

Žena si adoptovala 2 deti od drogovo závislej matky. Nečakala však, aké prekvapenie ju čaká neskôr

Po chlapcovi prišlo dievčatko a veľké prekvapenie.

Matka, ktorá si adoptovala súrodencov — Foto: Instagram@woodandgraceblog

DENVER 24. januára - Keď do života vtrhne bolestivá udalosť, je na každom z nás, ako sa k nej postaví. Katie Pageová sa po rozvode so svojím manželom rozhodla vo svojom živote upratať. Chcela zmenu a túžila po dieťati. Aj napriek tomu, že sa bála striedavej starostlivosti, v roku 2015 sa rozhodla, že to skúsi. Slobodná žena chcela pomáhať detičkám, ktoré to v živote nemali ľahké a už v útlom veku si prešli ťažkými chvíľami. Požiadali ju však, či by sa nedokázala postarať o štvordňového chlapčeka, ktorého biologická matka nechala v nemocnici.

Katie si adoptovala malého chlapca, ktorého matka užívala počas tehotenstva drogy

Zdravotné záznamy opusteného drobčeka odhalili smutnú pravdu. Jeho matka totiž počas tehotenstva užívala drogy, no ani to Katie neodradilo. Chlapček dostal meno Grayson a strávil u svojej náhradnej matky 11 mesiacov. Nikto však o neho ani po tejto dobe neprejavil záujem, a tak sa Katie rozhodla pre adopciu. Katie a Grayson tvorili oficiálne rodinu.

Behom dvoch týždňov si adoptovala aj druhé dieťa s podobným osudom

Neprešli ani dva týždne a Katie prijala nečakaný telefonát. V rovnakej nemocnici sa opäť ocitlo štvordňové bábätko, ktoré potrebovalo pomoc. Tentokrát išlo o opustenú princezničku s takmer rovnakým osudom, aký mal Grayson. Aj ona bola v brušku vystavená drogám. „Jej zdravotný stav bol rovnaký ako pri Graysonovi, tak som si pomyslela, že už som to raz zvládla, zvládnem to aj druhý raz,“ prezradila pre médiá Katie.

žena sa dozvedela, že adoptované deti sú pokrvní súrodenci

Jedna vec ju však zarazila a bolo to meno matky na náramku, ktoré dostalo dievčatko v nemocnici. Išlo totiž o rovnaké meno, aké mal na svojom náramku Grayson. Katie sa nedokázala zbaviť myšlienky, že ide o rovnakú osobu, a tak pátrala ďalej. Ďalšou indíciou bol dátum narodenia danej ženy, ktorý bol rovnaký. Biologickú matku dievčatka sa jej nakoniec podarilo po čase vypátrať a tá sa priznala, že porodila okrem dievčatka aj chlapca. Podozrenie sa teda potvrdilo. Grayson a Hannah, ktorú si tiež Katie adoptovala, boli pokrvní súrodenci.

Katie sa však pri stretnutí s biologickou matkou svojich detí dozvedela, že pod srdcom nosí ďalšie dieťa. Hneď, ako žena porodila, si Katie chlapčeka opäť zobrala do pestúnskej starostlivosti a verí, že sa jej ho podarí už onedlho adoptovať.