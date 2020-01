Dominika Pacigová

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Syn sa po rokoch odvďačil chudobným adoptovaným rodičom. Keď videli, čo pre nich urobil, neverili vlastným očiam

Mladík pracoval na sebe každý deň, aby sa jeho adoptívni rodičia mali o čosi lepšie.

MANILA 26. januára - Mladý pár z Filipín nemal jednoduchý život. Nanay a Tatay nemali dostatok peňazí, no vážili si maličkosti. Rozhodli sa, že si adoptujú dieťa. Aj keď sami nemali veľa, snažili sa mu dať všetko. Ich adoptívny syn Jayvee Lazaro Badile II si ich lásku, ochotu a starostlivosť vážil. V dnešných dňoch je z neho dospelý a úspešný muž, ktorý im kúpil dom snov, uvádza portál Bored Panda.

Sľúbil im, že im zabezpečí krajší život

Aj keď Nanay a Tatay nemali dostatok peňazí, adoptovali si dieťa a syna vychovávali s najväčšou láskou. Jayvee Lazaro Badile II si to všetko vážil a sľúbil im, že keď bude dospelý, zabezpečí im krajší život.

Nový dom Foto: Facebook - Jayvee Lazaro Badile II

To, čo im sľúbil, aj dodržal. Každý deň na sebe pracoval, aby sa z neho stal úspešný muž. „Keď si ma Nanay a Tatay adoptovali, nežili sme najlepší život. Nanay je predavačka a Tatay pracuje ako vrátnik. Teraz, keď mám šancu vrátiť im všetko, zabezpečím, aby si mohli žiť svoj sen,“ povedal mladík.

Berie ich na výlety po celom svete

Nikdy nezabudol na to, že práve oni mu poskytli nový domov. Aj keď to nebolo jednoduché, nasporil si peniaze a kúpil rodičom dom, o ktorom vždy snívali. Okrem toho ich berie na výlety po celom svete a dáva im to najcennejšie, a to vlastný čas.

Fotky spolu s adoptívnymi rodičmi a ďalšími členmi rodiny publikoval na sociálnej sieti. Zdieľal aj svoj životný príbeh, ktorý chytil mnohých ľudí za srdce. Fotky tak obleteli celý svet a ľudia obdivujú jeho vytrvalosť a vďačnosť.

Mladík je na snímke s mamou Nanay Foto: Facebook - Jayvee Lazaro Badile II

Posledný deň v ich starom byte Foto: Facebook - Jayvee Lazaro Badile II