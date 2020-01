Klaudia Fiolová

Svojim adoptívnym rodičom je vďačná, no celý život chcela spoznať svojho otca. Po 56 rokoch sa jej to podarilo

Pomohla jej funkcia, vďaka ktorej Facebook ponúkne zoznam ľudí, ktorých možno poznáte.

Karen našla svojho otca po 56-tich rokoch — Foto: Facebook/Trevor Sinden

WASHINGTON 26. januára - Karen Harris svojho biologického otca našla po 56-tich rokoch vďaka Facebooku. Stalo sa to úplne náhodou. Sociálna sieť vyhodnocuje osoby, ktoré by ste mohli poznať. Je to vďaka podobnému priezvisku, spoločným priateľom alebo zájmom.

A presne to sa stalo aj tejto žene. Jej otca našla obľúbená internetová spoločnosť.

Jej biologickí rodičia boli primladí, aby sa o ňu vedeli postarať

Keď Karen dovŕšila 18 rokov, v snahe vypátrať rodičov sa spojila s adopčnou agentúrou. Tá jej pomohla tak, že jej dala niekoľko informácií, vďaka ktorým neskôr našla svoju matku. Otec však bol tuhší oriešok. Vedela, že sa volá Trevor Sinden a že pracoval ako elektrikár v meste Croydon. Bolo to však málo, aby ho našla.

O desiatky rokov neskôr sa prihlásila na svoj profil na Facebooku, keď si všimla odporúčania ľudí, ktorých by mohla poznať. Nechcela veriť vlastným očiam, keď uvidela, že medzi osobami je aj človek, ktorý má totožné meno s jej biologickým otcom. Pozrela si jeho profil a zistila, že to by to naozaj mohol byť on. Podľa informácií bol od nej vzdialený 550 kilometrov.

Najprv si len vymenili správy a potom sa stretli aj osobne

Po dlhých týždňoch, keď si vymieňali správy na Facebooku, sa dohodli, že sa stretnú. Ako informuje portál Good News Network, obidvaja mali pri stretnutí pocit, ako keby sa poznali celý život. „Bolo to skoro nereálne, aby som niekedy stretol moju dcéru. Snažil som sa ju nájsť, ale neúspešne. Viem, že je to asi ešte priskoro povedať, ale mám pocit, že sa poznáme odjakživa,“ povedal 72-ročný Trevor.

Keby nebolo sociálnej siete, možno by sa nikdy nestretli. „Tí ľudia, ktorí sú adoptovaní, chápu, čo cítim. Som vďačná rodine, ktorá ma vychovala, ale vždy som mala pocit, že sa potrebujem stretnúť s biologickými rodičmi. Keď som uvidela môjho otca, bol to super pocit, vidieť tú podobnosť v jeho tvári," dodala Karen.