TASR

Dnes o 10:30 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Ewan vyhral 4. etapu Tour Down Under, Baška na ôsmom mieste

Domáci cyklista Caleb Ewan zvíťazil v piatkovej štvrtej etape pretekov Tour Down Under v Austrálii.

Na archívnej snímke austrálsky cyklista Caleb Ewan — Foto: TASR/AP

Adelaide 24. januára (TASR) - Domáci cyklista Caleb Ewan zvíťazil v piatkovej štvrtej etape pretekov Tour Down Under v Austrálii. Na konci 153-kilometrovej trate z Norwoodu do Murray Bridge prešpurtoval Íra Sama Bennetta a pripísal si druhé etapové prvenstvo v tomto ročníku.

Tretí skončil Belgičan Jasper Philpsen. Slovák Erika Baška finišoval na ôsmej priečke v rovnakom čase ako víťaz, jeho tímový kolega v drese Bora-Hansgrohe Juraj Sagan bol 119. s odstupom 1:50 min.

Na čele celkového poradia sa udržal ďalší Austrálčan Richie Porte, Sagan figuruje na 105. (+11:17) a Baška na 129. mieste (+18:59).