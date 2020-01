Klaudia Fiolová

Dnes o 11:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Španielsku zažili ľudia niečo nečakané. Ulice pokryla pena

Na prvý pohľad to vyzerá ako pena na holenie, ale v skutočnosti ide o prírodný úkaz,ktorý vzniká spenením morskej vody.

TOSSA DE MAR 24. januára - Španielsko bojuje s prívalovými dažďami. Búrka Gloria udrela vo východnej časti Španielska. Krajinu trápia intenzívne zrážky a mnohé mestá zápasia so zaplavenými ulicami. Prímorské mestečko Tossa de Mar, ktoré patrí medzi obľúbené destinácie turistov, zažilo niečo nečakané.

Namiesto dažďa a vody boli ulice pokryté bielou penou

Na prvý pohľad to vyzerá ako pena na holenie, ale v skutočnosti ide o prírodný úkaz, s ktorým sa môžete stretnúť v blízkosti mora. Vzniká totiž spenením morskej vody. Podľa výskumov ide o jednobunkovú riasu, ktorá je schopná sa meniť na práškovú substanciu. Keď sa tá zmieša s morskou vodou, vytvára bielu penu, ktorá pokryla ulice dovolenkovej destinácie.

Na sociálnych sieťach sa objavilo video, na ktorom vidno ako hustá pena zakrýva domy

Obyvatelia mesta blízko pobrežia Costa Brava sa zobudili do bieleho rána. Video zachytáva ženu, ktorá sa snaží dostať do svojho bytu, pričom je zaborená do peny. Snímka bola zverejnená pred troma dňami a už má vyše 3 miliónov videní.