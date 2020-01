Dominika Pacigová

Dnes o 09:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Najväčší seriálový hit súčasnosti sa bude nakrúcať na Slovensku

Americká fantasy dráma mala premiéru 20. decembra na internetovej televízii Netflix. Filmári by mali pri nakrúcaní druhej série zavítať nielen do Česka, ale aj na Slovensko.

BRATISLAVA 23. januára - Prvá séria Zaklínača sa uchytila veľmi dobre, no vyvolala aj kontroverzné reakcie. Zaklínač patrí v súčasnosti medzi najsledovanejšie seriály na Netflixe a medzi najväčšie seriálové hity na svete vôbec. Druhá séria by sa mala nakrúcať v Anglicku, Škótsku, no prekvapením je, že aj v Českej republike a na Slovensku, uvádza portál Gamerant.

Filmári zavítajú do Česka aj na Slovensko

Seriál Zaklínač mal premiéru koncom decembra. Prvá séria sa nakrúcala u našich susedov v Maďarsku, sčasti aj na Kanárskych ostrovoch či v Poľsku. V hlavnej úlohe bol Henry Cavill, ktorý stvárnil osamelého lovca príšer z Rivie. Anya Chalotra sa predstavila ako čarodejnica, uvádza portál The Knowledge.

Fanúšikovia seriálu čakajú na pokračovanie. Streamovacia spoločnosť v dnešných dňoch prezradila, že veľká časť druhej série Zaklínača sa bude nakrúcať po celom európskom kontinente. Mali by nakrúcať v Anglicku a Škótsku. Filmári zavítajú aj do Česka či na Slovensko. Na novú sériu si budete musieť počkať do roku 2021. Ďalšie informácie zatiaľ nie sú známe.

Na Slovensku sa už nakrúcalo

Prednedávnom sme vás informovali, že na Slovensku sa nakrúcalo aj minulý rok. Film Dracula mal premiéru na Netflixe 4. januára. Diváci z celého sveta mohli vo filme obdivovať veľkoleposť Oravského hradu. Vidieť mohli aj zábery z Banskej Štiavnice či Zuberca. Prvá séria zožala veľký úspech. Tento film je projektom BBC 1 a Netflix prevzal Draculu do celosvetovej distribúcie.