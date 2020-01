TASR

Víťazný návrat Nóra Böa: Súboj s Fourcadeom posúva moje limity

Prišiel, videl, zvíťazil. Nór Johannes Thingnes Bö sa vrátil po mesačnej pauze do kolotoča Svetového pohára a hneď si pripísal výhru.

Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö — Foto: TASR/AP

Pokjluka 23. januára (TASR) - Prišiel, videl, zvíťazil. Nór Johannes Thingnes Bö sa vrátil po mesačnej pauze do kolotoča Svetového pohára a vo štvrtok v 6. kole zaznamenal už svoje šieste víťazstvo. Predchádzajúce dve kolá vynechal, aby mohol byť pri narodení syna Gustava.

Spolu s ním sa na biatlonové trate vrátila aj veľká rivalita, ktorá sa ukázala hneď v Pokljuke. Bö totiž zvíťazil pred najväčším konkurentom v boji o celkový triumf Martinom Fourcadeom z Francúzska len o 11,4 sekundy.

Preteky vynechal kvôli narodeniu syna

Mladšiemu z bratov Böovcov sa narodil syn 13. januára, pôvodne plánoval pre otcovské povinnosti vynechať po Oberhofe a Ruhpoldingu aj tretie januárové kolo SP, ale keďže syn prišiel na svet skôr, v Poklujke už štartoval.

„Počas tých týždňov som sa sústredil len na rodinu a nemal som v pláne ísť sem, ale keďže pôrod prišiel skôr, ako sme plánovali, dovolilo mi to vrátiť sa do SP a je to pre mňa veľký bonus. Preteky mi chýbali a som rád, že som tu. No snažím sa byť čo najviac so synom, užívam si to a čoskoro spolu začneme trénovať futbal. Áno, z neho bude futbalista,“ povedal vo štvrtok novinárom.

Bö absolvoval do pauzy sedem individuálnych štartov v SP a až v piatich z nich triumfoval. Mesačná pauza sa na jeho výkone vôbec nepodpísala a v Pokljuke pridal šieste víťazstvo. „Sklopil som všetkých 20 terčov, na trati som mal dobrú rýchlosť, takže je to dobré víťazstvo,“ uviedol obhajca veľkého glóbusu.

Pomohla mu chyba Fourcada

Pred prestávkou viedol celkové poradie SP. Jeho neprítomnosť využil Fourcade, ktorý triumfoval vo všetkých štyroch januárových individuálnych pretekoch, dokopy ich má na konte päť a dostal sa na čelo. Bö naopak klesol na siedme miesto, vo štvrtok sa posunul o tri vyššie, ale na svojho najväčšieho konkurenta stráca stále 127 bodov.

„Jeho výkony som sledoval z domu, videl som ho vyhrať posledné štyri preteky, takže som vedel, v akej je forme. Čakal som, že dnes trafí 19 alebo 20 terčov, takže som musel podať podobný výkon. Keď máte takého súpera, posúva to vaše limity, aby ste ukázali ešte lepšie ja,“ povedal k súpereniu s Fourcadeom.

K triumfu mu pomohla aj Francúzova chyba po druhej streľbe, keď spadol a musel zo zeme zdvíhať paličky, stratil tak cenné sekundy, keďže v bežeckej časti bol o čosi rýchlejší. „Myslím si, že to mohlo rozhodnúť, pretože som tam stratil čas aj tempo. Mrzí ma to, ale boli to náročné preteky,“ povedal na tlačovej konferencii.