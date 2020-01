TASR

Brankár Neuvirth sa po 7 rokoch vrátil do Sparty Praha

Na snímke český brankár Michal Neuvirth ešte v drese Philadelphie Flyers — Foto: TASR/AP

Praha 23. januára (TASR) - Český hokejový brankár Michal Neuvirth sa po 7 rokoch vrátil do Sparty Praha. Prevažnú časť doterajšej kariéry strávil v zámorí, v NHL odchytal celkovo 273 zápasov. Klub informoval o návrate svojho odchovanca na oficiálnej stránke.

O návrate Neuvirtha do Sparty sa hovorilo už v lete 2019, skúsený brankár napokon zamieril do Toronta. U Maple Leafs však neuspel na skúške a neskôr sa zapojil do tréningového procesu. Napokon sa s vedením Sparty dohodol na spolupráci a doplní brankársky tandem Matěj Machovský - Jakub Sedláček.

„Michal je náš odchovanec a my sa k nemu nemôžeme otočiť chrbtom. Je príkladom pre našich mladých brankárov, ktorí vidia, ako pristupuje k hokeju a ako sa pripravuje. Jeho návrat vnímame aj ako súčasť našej filozofie. Chceme, aby sa úspešní hráči Sparty vracali späť a pomáhali v ďalšom rozvoji. Matěj (Machovský) a Jakub (Sedláček) u nás zostávajú aj naďalej. Odchytali celú doterajšiu sezónu a na ich pozícii sa nič nemení,“ uviedol športový manažér Sparty Praha Jaroslav Hlinka.