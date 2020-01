Klaudia Fiolová

Včera o 20:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Beáta maľuje nádherné ornamenty bez akejkoľvek predlohy. Jej diela nájdete na šatách, vankúšoch ale aj na stenách

Ornamenty v jej rodine sa stali generačným dedičstvom. Prvá maľba vznikla pri záchrane šiat.

Beáta Pagáčová Ďorková a jej tvorba — Foto: Archív Srdcom robené

BRATISLAVA 25. januára - Beáta Pagáčová Ďorková má k umeniu vzťah už od detstva a veci okolo seba skrášľuje ornamentmi. Nie hocijakými, ale každý jeden symbol v sebe nesie posolstvo.

Rukopis si vytvorila ešte v detstve a inšpirovala sa tvorbou jej otca a starých rodičov. Na jej maľbách je ešte veľmi zaujímavé to, že nikdy nepoužívala žiadnu predlohu. Maľuje od srdca a bez predkreslenia.

Maľba na oblečenie bola najprv záchranou zničených šiat

Ako vznikol nápad na maľovanie ornamentov na oblečenie?

Naša rodina nikdy nemala k ornamentom ďaleko. Na začiatku sme ich však nemaľovali na textil, ale vypaľovali sme ich do dreva. Neviem, či maľba na oblečenie bol nápad, asi by som to nazvala skôr náhodou pri záchrane šiat. Jedného dňa na mojich obľúbených čiernych šatách ostala od niečoho biela škvrna a jedinou šancou bolo niečím ju prekryť. Vedela som o farbách na textil a keďže ornamenty som už ako dieťa maľovala spolužiačkam do pamätníka, iná voľba ako ornament ani nebola. Po mojich šatách nasledovalo tričko, čižmy, neskôr susedkina sukňa, sestrina blúzka, dcérkina bunda. Ornamenty sa stali takým mojím druhým podpisom, podľa ktorého má pozná moja rodina a okolie, už v podstate od detstva.

Maľujete ornamenty aj na niečo iné okrem oblečenia?

Väčšina našich ornamentov je práve na textile, či je to oblečenie, doplnky ako kabelka, topánky, ale aj darčekové predmety ako napríklad vankúš, kuchynská zástera a rôzne ďalšie. Takým niečim jedinečným a iným, ako je oblečenie, boli doposiaľ dve veci, ktoré mi tak ostali v pamäti. Jednou takou bola naša nádrž na vodu na chalupe v Lubine pri Starej Turej, ktorú som skrášlila našimi ornamentmi.

A minulý rok sme mali možnosť v centre mesta skrášliť jeden krásny obchodík s tradičnými slovenskými výrobkami a rozličnými ručnými prácami, kde sme maľovali ornamenty v interiéri na stenu, ba dokonca náš ornament zdobí aj výklad tohto jedinečného obchodíka v samotnom centre Bratislavy. Maľovať na sklo a hlavne na tak veľkú plochu bola veľká neznáma, takže, samozrejme,. veľká výzva, po ktorej som si síce týždeň necítila ruku a chrbát, ale s výsledkom som bola veľmi spokojná.

Ornamenty v tvare srdca na riflových šatách — Foto: Archív: Srdcom Robené

Listová kabelka zdobená ornamentom — Foto: Archív: Srdcom Robené

Košeľa zdobená ornamentom — Foto: Archív: Srdcom Robené

Rifle s ornamentami — Foto: Archív: Srdcom Robené

Ornamenty vyniknú aj na kabelke — Foto: Archív: Srdcom Robené

Pri starých rodičoch sa naučila maľovať ornamenty, ktoré sa stali generačným dedičstvom

Učili ste sa niekde maľovať?

Ak by ste odo mňa chceli namaľovať obrázok, portrét, či čokoľvek iné ako ornamenty, skúsila by som sa s tým popasovať, za výsledok však neručím. K umeniu som mala vzťah už ako dieťa, dokonca som chcela ísť na umeleckú školu zameranú na šperky, to sa mi však nepodarilo. Maľovať som sa neučila nikdy okrem klasickej výtvarnej výchovy na základnej škole, ako každý z nás. S ornamentmi som sa stretla v útlom veku, moji starí rodičia žili práve v už spomenutej Lubine pri Starej Turej, kde som trávila prázdniny a víkendy. Venovali sa výrobe drevených výrobkov, ktoré neskôr predávali na jarmokoch. Tieto výrobky som pomáhala zdobiť vypaľovačkou do dreva, keďže už vtedy bola konkurencia medzi predajcami veľká a ja som už vtedy chcela, aby tie dedkove boli iné a krásne. Vytvorila som si niečo, čo si dovolím nazvať rukopisom, ktorý bol podobný práve rukopisu môjho otca, keďže on s dedkom ma to naučili. Práve preto tento vzácny dar dnes nazývame v našej rodine takým naším generačným darom či generačným dedičstvom, za ktoré sme veľmi vďačné, či už ja a dokonca aj moja dcérka, ktorá sa teraz ornamenty učí odo mňa.

Folklórne a ľudové motívy sú v dnešnej dobe veľmi trendy. Čím sa líši vaša tvorba?

Ako sme už skôr spomenuli, už ako dieťa som si vytvorila taký svoj vlastný rukopis, čo sa mojej tvorby týka, ktorý je veľmi podobný rukopisu môjho otca či dedka. Na mojom rukopise vidieť aj určité prvky ich predošlej tvorby, ako aj ostatné prvky ornamentov z podjavorinského kraja, keďže tam celá moja tvorba vlastne začala. V ornamentoch však najviac používam moju kreativitu a moje srdce. Ornamenty zásadne neobkresľujem, ani nekopírujem, chcem sa odlišovať, chcem, aby som ten môj rukopis nikdy nestratila, a držím sa, samozrejme, našich slovenských tradícií. Veľmi ma potešilo, keď aj ľudia z oboru, profesionáli, ktorí sa na Slovensku zaoberajú krojmi, tradíciami či ornamentikou, nazvali moju tvorbu „krásnou a vkusnou autorskou prácou“.

Beáta maľuje ornamenty ručne, bez predkreslenia a predlohy

Odkiaľ čerpáte inšpiráciu?

Inšpiráciu čerpám z detstva, zo spomienok, z tvorby môjho ocina a dedka, z tradičných ľudových ornamentov, ale nebojím sa povedať, že keď chytím štetec, tak naplno nechávam pracovať srdce a ruku a iba ich dôverne nasledujem. Ornamenty maľujem bez predkreslenia, bez predlohy, priamo naostro a som vďačná, že zatiaľ ma táto technika nikdy nesklamala. Keď chytím štetec, mám pocit, akoby som bola v inom svete, nevnímam realitu a okolie. Pomáha mi to k pokojnej mysli a absolútnemu odpútaniu sa od mojich zdravotných problémov.

Ornamenty vyniknú naozaj na čomkoľvek — Foto: Archív: Srdcom robené

Ornamenty na vankúšiku — Foto: Archív: Srdcom robené

Najväčšia výzva bola pre Beatu vyzdobiť ornamentami svadobné šaty — Foto: Archív: Srdcom robené

Košeľa vyzdobená krásnymi ornamentami — Foto: Archív: Srdcom robené

Ornament v tvare srdca — Foto: Archív: Srdcom robené

Na ktorý výtvor ste najviac hrdá?

Úprimne musím povedať, že som hrdá na každý jeden výrobok či maľbu, ktorú namaľujem. Dávam do toho celé srdce a kus seba a veľakrát nad maľbou, ktorá by mohla byť hotová napríklad za hodinku, trávim aj dve či dokonca tri hodiny, pretože mi záleží práve na detailoch. Detail, precíznosť a dokončenie sú vlastne to najdôležitejšie. V pamäti mi však utkveli aj moje prvé maľované svadobné šaty, s čím ma oslovili organizátori jednej svadobnej výstavy. Bola to veľká výzva, keďže stačil jeden chybný ťah štetca a drahé šaty mohli byť zničené. Našťastie, tiež to dopadlo nad očakávanie dobre.

Jej krásne výtvory nájdete na stránke Srdcom robené

Je to vaša záľuba alebo sa maľovaním živíte?

Maľovanie nazývam takou mojou terapiou. Hoci na dlhú dobu v mojom živote zaspalo a maľovala som príležitostne, alebo vždy, keď som potrebovala sem-tam prísť na iné myšlienky, vtedy som si pre radosť niečo namaľovala. Moja dcérka dlhodobo žije v zahraničí a veľakrát sme riešili otázku, že čo je také pravé slovenské, čo by jej mohlo pripomínať domov aj ďaleko za hranicami. Vtedy som po dlhej dobe namaľovala niečo práve pre ňu a keďže mladšie generácie teraz žijú oveľa viac sociálnymi sieťami, ako sme žili kedysi my, napadlo jej zazdieľať pár mojich výrobkov, ktoré som maľovala, z čoho nakoniec vznikla naša stránka „Srdcom robené“. Ani som len netušila, že touto svojou záľubou poteším nejedno oko či srdce širšej verejnosti. Živiť sa ornamentmi, teda niečím, čo človeku navyše spôsobuje radosť a je jeho veľkou záľubou, bolo vždy mojím veľkým snom, ale ešte stále som klasicky zamestnaná žena, ktorá miluje tráviť voľný čas so štetcom v ruke.