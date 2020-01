TASR

Slováci v Pokljuke konečne s bodmi, podľa Otčenáš to nie je dôvod na oslavu

Mužská časť slovenskej biatlonovej reprezentácie vo Svetovom pohári čakala na prvé body dlhých päť kôl. Získala ich až v slovinskej Pokljuke.

Na snímke slovenský reprezentant Martin Otčenáš na strelnici počas vytrvalostných pretekov mužov na 20 km v rámci 6. kola Svetového pohára v slovinskej Pokljuke — Foto: TASR/Michal Svítok

Pokljuka 23. januára (TASR) - Mužská časť slovenskej biatlonovej reprezentácie vo Svetovom pohári čakala na prvé body dlhých päť kôl. V úvodnej disciplíne toho šiesteho v slovinskej Pokljuke na ne siahali až traja a jednému sa ich aj podarilo získať.

„Poteší to, ale dôvod na oslavu to nie je,“ povedal po vytrvalostných pretekoch ich majiteľ Martin Otčenáš. Práve on dosiahol prvý čiastkový úspech slovenských mužov v prebiehajúcom ročníku SP. V Pokljuke stačil jeho výkon na 39. miesto, ktoré znamenalo dva body do klasifikácie a zároveň ukončenie „čiernej série“.

Nie je to dôvod na oslavu

Otčenáša zisk potešil, no príliš optimisticky ho nebral. „Mrzí ma, že to prišlo až teraz a aj to, že celú sezónu sú také výsledky, aké sú, u všetkých. Chvalabohu, že to prišlo aspoň takto v hodine H a minúte M. Poteší to, ale myslím si, že nie je čo oslavovať,“ zhodnotil prvý bodovaný výsledok s triezvou hlavou.

Martin Otčenáš Foto: TASR/Michal Svítok

Ten mohol byť aj vyšší nebyť jeho dvoch chýb v úvodnej ležke, v ďalších troch položkách už zložil všetkých 15 terčov. Na strelnici v Pokljuke bolo vo štvrtok takmer bezvetrie a dobrá viditeľnosť, takže „dnes tu boli aj dve chyby veľa. Na tejto strelnici môžu byť len nuly,“ povedal.

Zdravotne sa necítil úplne dobre

„Trochu som zle zareagoval na prvú ležku, nebolo bezvetrie a málo som si cvakol mieridlá, tie dva terče mrzia, mohlo to dopadnúť lepšie. Ale zase kto vie, čo by sa stalo ďalej. Potom už nezostávalo nič iné, iba ísť bez chyby.“

Šimon Bartko Foto: TASR/Michal Svítok

To sa mu v ďalšom priebehu podarilo napriek tomu, že sa od začiatku necítil dobre. „Absolútne nekomfortne, bolo to ťažké a navyše mám aj nejaké zdravotné problémy. Ten beh sa nevydaril, ale robil som čo som mohol,“ dodal.

Blízko prvých bodov aj Bartko

Veľmi blízko premiérových bodov v SP v kariére bol aj Šimon Bartko. Dvadsaťtriročnému reprezentantovi na ne chýbalo len 10,8 sekundy. Pripravil ho o ne posledný 20. výstrel, ktorý minul, čo bola jeho tretia chyba na strelnici v pretekoch. Ak by terč trafil, posunul by sa zo 44. miesta približne na 31.

„Mrzí ma posledná rana, bola to pekná stojka, no tú poslednú som proste mal dať. Je to škoda, veľmi veľká škoda. V týchto podmienkach by bol ideál nula, ale na to, čo som strieľal v predošlých pretekoch, tak som veľmi rád aj za tieto tri chyby. Teším sa za Martina, konečne aspoň niekto bodoval,“ uviedol Bartko, ktorý si vylepšil najlepšie umiestnenie v SP.

Michal Šíma Foto: TASR/Michal Svítok

Prvýkrát v Top 50

Tretieho Slováka Michala Šimu delilo od bodov niečo vyše polminúty a s dvomi chybami obsadil 50. miesto. Prvýkrát v prebiehajúcej sezóne sa až trojica biatlonistov spod Tatier zmestila do najlepšej Top50.

„Dnes vyzeralo o niečo lepšie a konečne sa to niekam posúva. Sme radi za prvé body a že sú traja pretekári v päťdesiatke. Myslím si, že to boli asi najlepšie preteky. Chalanov pochválim, ale škoda tých netrafených rán, ktoré tam ostali. Ak by mali Šimon Bartko a Mišo Šima o jednu menej, boli by okolo toho 30.-32. miesta, v tom prípade by boli traja na bodoch a tak by to bolo úplne optimálne,“ dodal tréner Slovákov Tomáš Kos.