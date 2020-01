TASR

ZSSK v roku 2019 prepravila 77,4 milióna cestujúcich

Bratislavská stanica, ilustračné foto — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 23. januára (TASR) – Počet cestujúcich vlakom od roku 2014 stúpa, v minulom roku ich bolo 77,4 milióna. V porovnaní s rokom 2018 ide o nárast 4,8 %. Z celkového počtu pritom tvoria platiaci cestujúci 47,8 milióna, čo predstavuje medziročný nárast o 2,8 %. Bezplatnú prepravu využilo vlani 29,6 milióna cestujúcich, čo je medziročne o 8,3 % viac. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Slovenské vlaky sú podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ZSSK Filipa Hlubockého stále populárnejšie. „Samozrejme, že vlaky i železnice majú stále mnoho, aj veľmi vážnych, problémov z minulosti, no čísla neklamú – máme stále viac cestujúcich, ktorí sú ochotní za svoju cestu zaplatiť. Najlepšie je to vidno pri IC vlakoch, ktoré predávame za plnú komerčnú cenu a ktorých frekvencia sa od roku 2017 nezmenila – rastú nám každým rokom spolu s ostatnými trasami,“ zhodnotil.

V rámci medzištátnej prepravy cestovalo do a zo štátov susediacich so Slovenskom 4,85 milióna cestujúcich, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje nárast o 12,80 %. Najčastejšie sa cestujúci prepravujú medzi Slovenskom a Rakúskom či Českou republikou.

Z pohľadu vnútroštátnej prepravy sa medzi jednotlivými samosprávnymi krajmi prepravilo spolu 21 miliónov cestujúcich. Najviac železničnú dopravu využívajú v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde to bolo 16,2 milióna cestujúcich.

Nasleduje Žilinský (6,7 milióna cestujúcich) a Prešovský samosprávny kraj (6,3 milióna cestujúcich). Na tratiach tatranskej elektrickej železnice a ozubnicovej železnice sa vlakmi ZSSK v roku 2019 prepravilo spolu 3,5 milióna cestujúcich, ide tak o medziročný nárast o 19,5 %.

Najviac využívanou linkou v rámci vnútroštátnej diaľkovej dopravy je Bratislava – Košice. V rámci prímestskej a regionálnej dopravy sa cestujúci najčastejšie prepravujú na linkách medzi Bratislavou a Leopoldovom, Bratislavou a Novými Zámkami aj medzi Košicami a Lipanmi.

„Z platiacich cestujúcich, ktorí disponujú zákazníckym kontom ZSSK, je cestujúcim s najvyšším počtom zrealizovaných ciest muž, ktorý za rok 2019 uskutočnil spolu 427 ciest. Za ním nasledovala žena, ktorá za rok 2019 zrealizovala 400 ciest,“ poznamenal Kováč.

V roku 2019 odviezla ZSSK svojimi vlakmi 178 080 bicyklov, najviac na trati medzi Bratislavou a Trnavou, a 58 650 psov, ktoré sa najčastejšie prepravovali medzi Štrbou a Štrbským Plesom. Odviezla zároveň 20 717 vozidiel, z toho bolo 18 618 áut a 2099 ostatných motorových vozidiel. Vo všetkých týchto kategóriách železničná spoločnosť zaznamenala nárast.

ZSSK momentálne podľa slov hovorcu realizuje historicky najväčšiu obnovu vozidlového parku. V rokoch 2016 až 2022 postupne pribudlo a pribudne celkovo 255 nových alebo modernizovaných vozidiel. Z nich 80 tvoria hnacie koľajové vozidlá a 175 osobné vozne.

Dôležitou investíciou je podľa Kováča aj výstavba troch stredísk technicko-hygienickej údržby (THÚ), ktoré do konca roka 2021 vyrastú v Nových Zámkoch, vo Zvolene a v Humennom. ZSSK si od projektu sľubuje zvýšenie kvality vykonávania čistenia, údržby, technických kontrol a menších opráv vlakových súprav za lepších podmienok ako v súčasnosti.

Hlubocký upozornil, že rast bez ďalších investícií nie je možný donekonečna. „Aby sme prepravili viac cestujúcich v komforte 21. storočia, potrebujeme buď oveľa rýchlejšie, priepustnejšie, modernejšie trate, aby sme vedeli rýchlo ‚točiť‘ naše vlaky, v takom prípade vieme vyradiť až do 30 % našich najstarších rušňov a vozňov, alebo musíme razantne zvýšiť investície do nákupov moderných vlakov aj mimo eurofondov," podotkol s tým, že on sám je za výrazné zvýšenie investícií do infraštruktúry, ktoré pomôže všetkým dopravcom. Zdôraznil, že je potrebné, aby existoval dlhodobý plán rozvoja železničnej infraštruktúry minimálne na desať rokov.