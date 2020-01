TASR

Dnes o 12:47 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vodnopólisti 14. miestom zopakovali Barcelonu, podľa Zaťoviča je to reálny stav

Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle neprekročili svoj tieň a na ME v Budapešti si zopakovali umiestnenie z Barcelony.

Na snímke zľava slovenský reprezentant vo vodnom póle Juraj Zaťovič a tréner Peter Nižný — Foto: TASR/František Iván

Budapešť 23. januára (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle neprekročili svoj tieň a na ME v Budapešti si zopakovali umiestnenie z Barcelony. Skončiť lepšie ako na predošlom európskom šampionáte bolo jedným zo želaní trénerov i hráčov, napokon z toho bola opäť 14. priečka.

„Myslím si, že je to reálny stav nášho vodného póla,“ zhodnotil kapitán Juraj Zaťovič. O konečnom umiestnení Slovákov rozhodol priamy súboj o 14. miesto proti Francúzsku.

Zverenci Petra Nižného v ňom ťahali za kratší koniec, keď najmä vinou slabého prvého polčasu (1:6) prehrali 6:9. „Ten úvod zápasu bol katastrofálny. Najmä v ofenzíve to bolo úbohé. Postupne sme Francúzov výsledkovo dobiehali a presvedčili sme sa, že keď dodržíme to, čo si povieme, tak to ide. Zápas by sa možno vyvíjal inak, keby sme tak hrali od začiatku. Najmä v útoku nám chýbala väčšia herná disciplína, s obranou sme boli celkom spokojní a to sa týka aj brankára. Za stavu 0:6 som už asi ani neveril, že sa dokážeme dotiahnuť. Dostali sme sa na 2-gólové manko a za stavu 4:6 som už veril, že sa to dá otočiť. Ale nestalo sa,“ poznamenal hlavný tréner Peter Nižný.

Aj jeho želaním bolo umiestniť sa na lepšej ako 14. priečke. Tajným snom bolo miesto v elitnej desiatke, Slováci by však po 14. mieste na predošlých ME v Barcelone brali aj 13-tku z Budapešti. Napokon si Barcelonu zopakovali. „Dieru do sveta sme neurobili. V našej hre boli aj pozitíva, najmä v obrannej hre. Je však ťažké hrať bez klasického silového centra,“ dodal Nižný.

Pre skúseného kapitána Juraja Zaťoviča išlo o špecifický šampionát. V kvalifikácii naň zvážil svoje rozhodnutie ukončiť reprezentačnú kariéru, tímu pomohol kvalifikovať sa do Budapešti a napokon si opäť zahral na ME. Po zápase s Francúzskom však priznal, že išlo o jeho reprezentačnú derniéru.

„Teraz je to už definitívne. Stačilo,“ poznamenal. „Už moja účasť v Budapešti bola akoby nad plán. Neobstáli sme ideálne, nepadalo nám to. Ukázalo sa, že nemáme rozdielových hráčov, ktorí by vzali na seba zodpovednosť v kľúčových momentoch. Preto nesúhlasím s tým, že by sme prehrali pre to, že sa od nás odklonilo šťastie. To sa môže stať raz, možno dvakrát, ale u nás je to dlhodobo. Náš výsledok je reálny odraz reálneho stavu nášho vodného póla.“

S týmto tvrdením súhlasil aj asistent trénera Karol Bačo ml. Podľa neho pracujú slovenské kluby vodného póla v najhorších podmienkach spomedzi všetkých 16 účastníkov ME. „Treba sa pozrieť ako fungujú naše kluby. Pokiaľ nebudú mať lepšie podmienky, pokiaľ naši hráči nebudú profesionáli, tak sa nám bude ťažko presadzovať na medzinárodnej scéne. Je veľmi dôležité, aby 17, 18-roční chlapci boli motivovaní venovať sa vodnému pólu na maximum, inak sa nepohneme. V iných krajinách sú investície do tohto športu omnoho väčšie, na Slovensku nenájdete jediného čistého profesionála,“ uviedol Bačo.