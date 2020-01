TASR

Tipsport liga: Na trase Poprad - Nové Zámky sa uskutoční brankárska výmena

Na snímke brankár Matej Kristín — Foto: TASR/Dušan Hein

Poprad/Nové Zámky 23. januára (TASR) - Medzi slovenskými hokejovými klubmi HK Poprad a HC Nové Zámky prišlo k výmene brankárov. Patrik Nechvátal zamieril z Popradu do Nových Zámkov, opačným smerom putoval Matej Kristín. Informáciu potvrdili oba kluby na oficiálnych weboch.

Český brankár Nechvátal pôsobil v Poprade už v ročníku 2018/2019 a napokon obliekal dres „kamzíkov“ aj v prebiehajúcej sezóne. Rovnako ako vlani, aj tentoraz plnil rolu brankárskej dvojky za krajanom Tomášom Vošvrdom. V 8 zápasoch ročníka 2019/2020 mal 94,57-percentnú úspešnosť zásahov. Odchod Nechvátala z popradského klubu je zároveň aj reakciou na legionárske kvóty.

„Rozhodli sme sa uvoľniť jedno legionárske miesto výmenou za slovenského brankára, ktorý má skúsenosti s Tipsport Ligou. Pracujeme ešte na doplnení kádra jedným útočníkom. Sme v kontakte s hráčmi zo Slovenska, obzeráme sa však aj po zámorských hráčoch,“ uviedol riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi.

Kristín nastúpil v ročníku 2019/2020 do 25 zápasov, v ktorých si dvakrát pripísal čisté konto. Celkovo má 89,76-percentnú úspešnosť zásahov. „Vnímam to veľmi pozitívne a na tú zmenu sa veľmi teším. V Poprade sú iba tie najvyššie ambície, preto sú prvé pocity dobré. Osobné ciele si nezvyknem dávať, ide mi skôr o tímový úspech. Budem sa snažiť urobiť pre to maximum, pričom nezáleží, či budem v bránke alebo nie. Viem, aká je moja úloha v mužstve a chcem, aby chalani vždy vedeli, že som tam a že sa na mňa môžu spoľahnúť,“ poznamenal Kristín.