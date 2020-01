TASR

Dnes o 12:32 čítanie na minútu 0 zdieľaní Australian Open: Halepová prešla do 3. kola cez kvalifikantku Dartovú

Česká tenistka Karolína Plíšková sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.

Simona Halepová — Foto: TASR/AP

Melbourne 23. januára (TASR) - Česká tenistka Karolína Plíšková sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Nasadená dvojka si v 2. kole poradila s Nemkou Laurou Siegemundovou dvakrát 6:3.

Bývalá svetová jednotka mala v zápase pomalý štart, ako prvá stratila podanie a prehrávala v prvom sete 1:3. Lenže to bolo jej jediné zaváhanie. „Mám pocit, že to nebol dnes z mojej strany pekný tenis,“ povedala Plíšková podľa oficiálnej stránky WTA.

Čaká ju Ruska Pavľučenková

„Som rada, že som postúpila, pretože to bol podľa mňa škaredý zápas. Naposledy som odohrala s touto súperkou duel na antuke a bolo to vtedy ešte náročnejšie. Dúfam, že sa budem cítiť lepšie v ďalšom kole,“ doplnila.

Plíškovú čaká v 3. kole Ruska Anastasia Pavľučenkovová a očakáva, že sa už naplno prejaví forma, ktorú v Austrálii ukázala na turnaji v Brisbane, ktorý vyhrala tretíkrát v kariére. „Mala som dobrú prípravu na novú sezónu. Mám rada Austráliu, vždy som tu hrala dobre. Je to iba 3. kolo, no už som odohrala veľa zápasov a cítim sa v pohode,“ dodala.

Postup ďalších favoritiek okrem Muchovej

Nedarilo sa ďalšej Češke Karolíne Muchovej, ktorá ako nasadená dvadsiatka prehrala s Američankou Catherinou Bellisovou 4:6 a 4:6. Vyrovnaný duel odohrala nasadená šestka Belinda Benčičová zo Švajčiarska proti Lotyške Jelene Ostapenkovej a postúpila po výsledku dvakrát 7:5. Deviatka turnaja Kiki Bertensová vyradila domácu Arinu Rodionovovú 6:3, 7:5, hoci v prvom sete si dvakrát neudržala podanie. Jej súperke sa to nepodarilo hneď štyrikrát.

Rumunka Simona Halepová, štvorka turnaja, potrebovala na postup proti kvalifikantke Harriet Dartovej iba dva sety, no zápas nebol pre ňu taký jednoduchý, ako naznačuje výsledok 6:2, 6:4. „Súperka začala ku koncu hrať veľmi dobre a ja som stratila koncentráciu. Bolo pre mňa ťažké udržať zápas pod kontrolou, no ja hrám rada pod tlakom. Je to väčšia zábava, hoci tento zápas by som radšej zvládla rýchlejšie,“ zhodnotila svoj 90. grandslamový duel Rumunka.