Dominika Pacigová

Včera o 20:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Lekári mu povedali, že už nikdy nebude chodiť. Počas svadobného tanca ale každého prekvapil

Mladík prekvapil viacerých hostí. Postavil sa z vozíčka a zatancoval si s manželkou prvý novomanželský tanec.

Chance si na svadbe splnil sen — Foto: Reprofoto Youtube - Maria Cottle

TIFTON 23. januára - Američan Chance Veazey mal dobre našliapnuté na bejzbalovú kariéru. Dva dni po jednom z prípravných zápasov však havaroval. Spadol z motorového skútra a ostal ležať na zemi.

Ochrnul od pása smerom dole a lekári mu povedali, že už nikdy nebude chodiť. Mladík sa však nevzdával, vyštudoval vysokú školu, našiel si prácu a milujúcu manželku. Na svadbe si splnil sen, uvádza portál CNN.

Deň, ktorý mu zmenil život

Osudná havária sa stala 26. októbra 2009. „Vyšiel som na chodník a nabúral som do auta. Ležal som na zemi a nevedel som, aká vážna je moja situácia,“ spomína mladík na deň, ktorý mu úplne zmenil život.

V tom momente ochrnul od pása smerom dole. Ostal na vozíčku a lekári mu povedali, že už nikdy nebude chodiť. Chance bol odkázaný na pomoc iných, nevedel sa postaviť či chodiť. A hoci vedel, že s bejzbalom už určite skončil, nevzdával sa, vyštudoval vysokú školu a našiel si prácu.

Hostia nedokázali uveriť vlastným očiam

Našiel si aj lásku svojho života, pričom svoje áno si povedali 18. januára. Pred svadbou zbadal na internete video, ktoré ho zaujalo. Videl tancovať muža, ktorý bol taktiež na vozíčku. Na nohách mal popruhy, no užíval si svoj veľký deň. To chcel dokázať aj Chance. Spojil sa preto s priateľom, poisťovacím agentom, ktorý objednal popruhy. Prvý novomanželský tanec s manželkou nacvičoval dva dni.

Na svadbe prekvapil viacerých prítomných. Keď sa postavil z vozíčka, mnohí nedokázali uveriť vlastným očiam. Video publikovala na sociálnych sieťach jeho teta. „Bol to najlepší moment v mojom živote. Hoci som si myslel, že sa to nikdy nestane, dodalo mi to pocit hrdosti a naplnenia,“ uzavrel Chance Veazey a dodal, že si splnil sen.