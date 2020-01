TASR

Vardy sa zranil, Rodgers dúfa, že to nebude vážne

Zranený Jamie Vardy — Foto: TASR/AP

Londýn 23. januára (TASR) - Anglický futbalový útočník Jamie Vardy z Leicestru City utrpel zranenie v stredajšom ligovom zápase s West Hamom United (4:1). Tréner „líšok“ Brendan Rodgers verí, že povaha zranenia nebude vážna a dlhšia absencia opory tímu neohrozí boj Leicestru o prvú štvorku.

Tridsaťtriročný kanonier je aktuálne so 17 gólmi najlepší strelec Premier League. V stredu sa zranil v prvom polčase. Hoci to po ošetrení ešte skúsil, napokon zišiel z trávnika ešte pred prestávkou.

Vardy je talizman mužstva

„Nie je to zadný stehenný sval, čo je dobré. Dúfam, že o pár dní budeme múdrejší. Dá si oddych a dúfam, že bude fit. Vardy je talizman mužstva, ale my sme najmä kolektív. Nehral už niekoľko zápasov a tímu sa darilo, ale samozrejme, že chceme, aby sa vrátil čo najskôr. Potrebujeme ho ale zdravého. Je výborný hráč a dúfame, že to nebude vážne,“ povedal Rodgers.

Vardy už ukončil reprezentačnú kariéru, ale trénera Anglicka Garetha Southgatea momentálne trápia zranenia útočníkov Harryho Kanea a Marcusa Rashforda. Objavili sa tak špekulácie, že by skúsil v dobrej forme hrajúceho Vardyho prehovoriť k návratu, resp. účasti na EURO 2020. Informovala agentúra AFP.