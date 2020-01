TASR

Porte vyhral 3. etapu Tour Down Under a vedie aj celkovo

Austrálčan Richie Porte triumfoval v tretej etape cyklistických pretekov Tour Down Under. Slováci Erik Baška a Juraj Sagan zaostali.

Richie Porte, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Adelaide 23. januára (TASR) - Austrálčan Richie Porte triumfoval v tretej etape cyklistických pretekov Tour Down Under. Jazdec tímu Trek-Segafredo sa tiež dostal do vedenia v celkovom poradí. Slováci Erik Baška a Juraj Sagan z BORA-hansgrohe zaostali.

Porte prekonal súperov v záverečnom stúpaní na Paracombe a druhého krajana Roba Powera zo Sunwebu nechal za sebou o 5 sekúnd. Prvé dve etapy vyhrali špurtéri, štvrtková etapa ale mala už kopcovitý charakter. Merala 131 km a viedla u Unley do Paracombe.

Porte vychválil svoj tím

Porte má v celkovom poradí náskok šiestich sekúnd pred dvojnásobným úradujúcim víťazom Darylom Impeyom z JAR. „Tím mi fantasticky pomáhal, chalani mi verili. Odviedli skvelú prácu, kontrolovali to a ja som mohol zaútočiť. Cítil som sa dobre, ale škoda, že hore fúkalo, mohol som mať ešte väčší náskok,“ citovala víťaza agentúra AP.

Sagan skončil v etape na 74. mieste, celkovo je 100. Baška obsadil 136. miesto a celkovo je 135.