Neuman v krátkom programe na ME v krasokorčuľovaní bez postupu

Slovenský krasokorčuliar Michael Neuman sa na majstrovstvách Európy už piatykrát za sebou neprebojoval z krátkeho programu sólistov do finálových voľných jázd.

V stredu na šampionáte v rakúskom Grazi predviedol výkon, za ktorý mu rozhodcovia udelili 53,08 bodov, čím o sedem bodov zaostal za osobným maximom. Klasifikovali ho na 32. mieste.

Sklamanie Rusa Samarina

Z prvého miesta pôjde do štvrtkových voľných jázd nečakane Čech Michal Březina. Bronzový z ME 2013 v Záhrebe ukázal výborný KP, urobil len jednu chybu pri piruete. Z druhého miesta bude útočiť Rus Dmitrij Alijev, tretí skončil jeho len 16-ročný krajan Artur Danieljan.

Sklamal tretí Rus Alexander Samarin, ktorý spadol hneď pri prvom skoku. V súťaži sólistov je voľný trón pre nového kontinentálneho šampióna, keďže Španiel Javier Fernandez ukončil po zisku siedmeho európskeho zlata za sebou kariéru.

Neuman so svojím výkonom spokojný nebol

Neuman začal svoj krátky program dvojitým axelom, nasledovala kombinácia trojitého lutza len s dvojitým tulupom a trojitý flip s menšími problémami pri dopade. Rodák zo Štokholmu nebol so svojím výkonom spokojný: „Nešlo to. Pred lutzom som bol trošku neistý, či to skočím, alebo nie, nakoniec som to spravil, ale nedokázal som pridať trojitý tulup. Potom už ten výkon išiel dole. Trúfal som si na viac, už som mal aj vyše 60 bodov v tejto sezóne a viem, že keď zajazdím čistý program, mám na 64 bodov. Lenže asi to ma stresuje, že musím. Skôr by som to mal brať ako zábavu. Ale keď človek reprezentuje Slovensko, chce zajazdiť svoj najlepší program.“

Pred odjazdením posledných dvanástich krasokorčuliarov v miestnej Steiermarkhalle mu patrila 20. pozícia bez šance postúpiť do finálovej dvadsaťštvorky. Neumana ešte čaká niekoľko pretekov, lebo chce dosiahnuť „technické minimum“ pre účasť na marcovom svetovom šampionáte v Montreale.

V krátkom programe už ho má, ale vo voľnej jazde nie. „Pôjdem na preteky do Bulharska i do Holandska, možno aj inde. Takže ešte bude na to príležitosť,“ dodal 29-ročný krasokorčuliar, ktorý pred rokom v Minsku skončil na 35. mieste.