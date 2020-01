TASR

V televízii bojoval proti zlu. Teraz MacGyver zachraňuje morské živočíchy

Amerického herca Richarda Deana Andersona preslávila postava z kultového seriálu MacGyver. Dnes oslavuje už 70 rokov.

Richard Dean Anderson ako MacGyver (vľavo) a dnes — Foto: rdanderson.com

Minneapolis/Bratislava 22. januára (TASR) - Amerického herca Richarda Deana Andersona preslávila postava z kultového seriálu MacGyver. Divácky seriál o mimoriadne zručnom, vynaliezavom, inteligentnom a všestrannom Angusovi MacGyverovi od filmového tvorcu Lee Davida Zlotoffa mal 139 epizód.

Vo štvrtok 23. januára sa MacGyver, ktorý vie bežné predmety používať originálnym spôsobom a krajne nebezpečné situácie rieši nanajvýš pokojne, dožíva 70 rokov.

Živil sa ako pouličný klaun, žonglér, ale aj spevák

Richard Dean Anderson sa narodil 23. januára 1950 v Minneapolise v štáte Minnesota do rodiny stredoškolského učiteľa a herečky. Ako adolescent sa venoval hokeju, ale kvôli úrazu ho zanechal. Neskôr obľuboval aj cyklistiku, adrenalínové športy a cestovanie.

Po ukončení školy sa začal venovať herectvu. Potom, čo navštevoval kurzy herectva na St. Cloud State College a na univerzite v Ohiu, odišiel do Los Angeles, kde sa spočiatku živil ako pouličný klaun a žonglér a tiež ako príležitostný spevák. Istý čas pôsobil aj v Improvisational Theatre Company.

Pred televíznymi kamerami začínal rolou v dobrodružnom seriáli Seven Brides for Seven Brothers (1982) v réžii Johna Pattersona, Gary Nelsona a Johna Florea, kde sa predstavil ako najstarší z bratov Adam Mc Faddan.

Písal sa rok 1983 a prišla ďalšia ponuka. Herec stvárnil námorného pilota - poručíka Simona Adamsa, v seriáli Emerald Point N.A.S. Pod réžiu snímky sa popísali Larry Elikann a Karen Arthur.

MacGyver bol veľkou životnou úlohou

Veľká životná úloha však na neho len čakala. V roku 1985 dostal príležitosť, ktorá sa neodmieta. Andersona obsadili do titulnej úlohy úspešného a pre mnohých kultového seriálu MacGyver. V prvej sérii vystupoval ako tajný agent pracujúci pre Pentagon.

Richard Dean Anderson ako MacGyver Foto: rdanderson.com

Na televíznych obrazovkách vystupoval v tomto seriáli v 139 epizódach, celých sedem sezón. Prvé dve sezóny sa nakrúcali v Los Angeles, na ďalšie roky sa presunula produkcia na sever do Vancouveru. Tento mimoriadne sledovaný seriál priniesol hercovi obrovskú popularitu.

Úspech zaznamenal aj westernový seriál Legend (1995), v ktorom si Anderson zahral pod režisérskou taktovkou Jamesa L. Conwaya.

Talent potvrdil aj v snímke z prostredia vietnamskej vojny

V roku 1986 debutoval hlavnou úlohou vo filme Ordinary Heroes (Obyčajní hrdinovia) v réžii Petra H. Coopera. Snímka z prostredia vietnamskej vojny ponúkla Richardovi široký priestor na potvrdenie hereckého talentu.

Ďalej účinkoval vo filmoch Throught The Eyes of Killer (Očami vraha, 1992) v réžii Petra Marklea a v Schwitzerovej snímke Past the Bleachers (Hra o rodinu, 1995). Richard Dean Anderson založil so svojím priateľom Michaelom Greenburgem vlastnú produkčnú spoločnosť Gekko Film Corporation, ktorá sa venovala vývoju a produkcii seriálov.

Slávny aj vďaka Hviezdnej bráne

Priaznivý ohlas publika mu priniesla aj úloha v dvojdielnej minisérii Pandora‘s Clock (Pandorina skrinka, 1996) v réžii Erica Laneuvillea, kde stvárnil charizmatického pilota. Po spojení Gekko Corporation a Spoločnosti MGM / UA a Showtime Television sa rozbehlo nakrúcanie sci-fi seriálu Stargate SG-1 (Hviezdna brána, 1997). Herec v projekte zotrval ďalších 8 rokov.

Richard Dean Anderson Foto: rdanderson.com

Experti Pentagónu v roku 2001 požiadali v boji proti terorizmu o rady aj hollywoodskych tvorcov. Na panelovej diskusii sa medzi inými zúčastnili aj scenárista známeho akčného seriálu MacGyver David Engelbach.

Anderson sa zaujíma aj o ekologické projekty, ako napríklad Sea Shepherd Society, ktorý sa zaoberá ochranou morských živočíchov.