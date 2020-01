Ľubomíra Somodiová

Dnes o 10:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Dida pracuje ako barberka: Hovorili mi, že keď nemám bradu, tak ju nemôžem vedieť ani upraviť

Žena v mužskom svete. Aj tak sa dá nazerať na Didu Máhrovú, ktorá sa venuje povolaniu, ktoré je priam výsostne mužské. Je totiž barberkou. Svoju prácu sa snaží robiť čo najlepšie a vôbec za svojimi kolegami nezaostáva.

Barberka Diana Mahárová. — Foto: Archív D.M.

BRATISLAVA 26 januára – Holičstvá alebo tzv. barbershopy sú čoraz obľúbenejšie. Muži sú rovnako ako ženy radi, keď sa môžu nechať skrášliť alebo si len oddýchnuť. Stále však platí, že na ženu barberku narazíte len ťažko. Výnimkou je Dida Mahárová, ktorá pracuje v jednom z najpopulárnejších barbershopov v Bratislave.

Jej predchádzajúce skúsenosti vôbec nenaznačovali, že by sa mohla raz venovať pánským vlasom a bradám. Lenže, keď chytila nožnice do ruky, hneď vedela, že to je to, čomu sa chce naplno venovať. Nevyhovoval je korporátný štýl práce. „Nechcela som ísť robiť do ďalšieho korporátu. Rozmýšľala som čo ďalej,“ začala s rozprávaním.

Barbieri sú v kurze, povedal jej priateľ

Prezradila, že k jej súčasnému zamestnaniu ju nakopol priateľ. „Keď sme sa raz spolu prechádzali, z ničoho nič sa ma spýtal: Čo keby si skúsila strihať mužov?“ začala: „Mňa by to v živote nenapadlo.“ Nad priateľovými slovami sa však predsa len zamyslela, keďže barbieri sú dnes naozaj v kurze. „Chlapom stále rastú vlasy aj brada. Dnes to už naozaj nie je len o ženách,“ opísala mladá barberka. Keďže jej priateľ nasadil chrobáka do hlavy, zakrátko sa začala obzerať po kurze.

Dida Mahárová si svoju prácu pochvaľuje. Foto: Archív D.M.

Keď už držala certifikát v rukách, bola odhodlaná nájsť si novú prácu. „Stretla som sa s tým, že nie všade berú baby, chcú vyslovene chlapov...je to taký pánsky klub. Pri mojej prvej skúsenosti mi majiteľ vyslovene povedal, že nechce ženu. Ale tento trend ubúda,“ myslí si Dida.

Nechýbala jej odvaha

Keď sa dozvedela, že v spomínanom barbershope ju nechcú, rozhodla sa, že to skúsi v najvychýrenejšom podniku v Bratislave. „Keď som to povedala priateľovi, zostal prekvapený,“ dodala. Dida si povedala, že nemôže nič stratiť a vyskúšala to.

Nový účes. Foto: Archív D.M.

Nechýbala jej zdravá drzosť a odvaha. Nabehla rovno do barbershopu. „Bol tam akurát manažér podniku. Porozprávali sme sa,“ povedala s tým, že im nechala na seba kontakt. Na druhý deň mi prišla správa, že si ma chcú vyskúšať.

Žena v mužskom svete

Tým sa začala jej práca v čisto mužskom kolektíve a prostredí. Našťastie, ako sama hovorí, je typ, ktorý si viac rozumie s mužmi. Hoci nikdy predtým poriadne nedržala v rukách nožničky či strojček, chytilo ju to. „Baví ma to,“ povedala jednoducho a dodala, že dokonca ju niekedy baví viac upravovať bradu ako vlasy. Nie každý muž má pre to pochopenie. „Mala som kolegu, ktorý mi hovoril, že keď nemám bradu, tak nemôžem vedieť, ako na to, keď nie som chlap. Ako dobre urobiť sklzavky,“ povedala. Na druhej strane vďačne hovorí, že ju daný kolega veľa naučil.

Úprava brady. Foto: D.M. Archív

Prvé dni v práci boli niektorí zákazníci prekvapení, že Didu vidia v barbershope. „Vraveli mi, že si mysleli, že v brandži robia len muži,“ priblížila. Mladá barberka tvrdí, že sa našli aj takí, ktorí boli veľmi radi, že sa o ich vlasy a bradu postará práve žena. „Niektorí dokonca tvrdili, že radšej idú k žene ako k chlapovi, pretože im je nepríjemné, keď im umýva vlasy chlap,“ opísala.

Prezradila aj svoju slabinu: „Náročnejšie sa mi pracuje s dlhšími vlasmi, ale chcem sa to naučiť robiť dokonale.“ Rovnako ako ostatné veci, keďže sa opisuje ako perfekcionistka. „Pri úprave zákazníkov chcem, aby bol každý detail spravený dokonale. Stále sa ich pýtam, či sa im to páči, či nechcú zmeniť nejaký detail,“ povedala s úsmevom.

Na každú tvár sa hodí iný účes, hovorí mladá barberka

Ku každej tvári sa podľa nej hodí iný strih. Vždy, keď príde zákazník, tvrdí, že je potrebné sa pozrieť nie len na kvalitu vlasov, ale aj na to, akým typom tváre disponuje. „Keď má muž viac štvorcovú hlavu, snažím sa ho odhovoriť od kockatej, ostrej brady. Mojím cieľom je tvár zjemniť. Vždy je to však o kompromise,“ ozrejmila.

Jediná žena, ktorá sa jej dostala pod ruky. Foto: D.M. Archív

Myslí si, že barbier musí byť aj psychológ a vedieť komunikovať s ľuďmi. „Postupne si človek so zákazníkmi buduje vzťah, zaujíma sa o to, čo robia, aký majú deň, počúva ich problémy,“ zároveň podotkla, že nie každý sa rád rozpráva. „Treba odhadnúť, kedy chce zákazník ticho,“ dodala.

Aj muži si chcú oddýchnuť

Aj keď sa mnoho barbershopov podľa nej snaží mať čo najviac klientov, je rozdiel medzi kvalitou a kvantitou. „Rovnako, ako keď ženy idú do kaderníctva, aj muži si chodia oddýchnuť, pomasírovať si hlavu, porozprávať sa. Dať si kávičku. Konečne aj pre nich existuje nejaký koncept. Je to taký pánsky klub. Je to iné, keď sa o vašu bradu postará niekto iný a nie iba vy,“ uzavrela.