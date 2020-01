TASR

Šporar už v Lisabone absolvoval prehliadku: Som šťastný, že som tu

Na snímke Andraž Šporar — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Lisabon 22. januára (TASR) - Slovinský futbalista Andraž Šporar už v stredu spečatí prestup z bratislavského Slovana do Sportingu Lisabon. Informoval o tom portugalský denník O Jogo, podľa ktorého útočník predpoludním absolvoval lekársku prehliadku.

Šporar priletel do Portugalska v utorok neskoro večer. Zo sústredenia Slovana v Turecku cestoval na Slovensko a potom do Lisabonu. „Teraz som veľmi unavený, spal som málo. Viac poviem v stredu, ale som šťastný, že som tu. Dávať veľa gólov? To bude moja misia. Sporting je vynikajúci klub,“ povedal na letisku novinárom. V stredu má podpísať zmluvu do 30. júna 2024, hodnota transferu by mala dosiahnuť približne sedem miliónov eur s možnými bonusmi.

Dvadsaťpäťročný kanonier má za sebou vynikajúcu jeseň, keď vo všetkých súťažiach strelil dvadsať gólov a pridal šesť asistencií. O jeho služby malo záujem viacero európskych klubov. Sportingu patrí v tabuľke najvyššej portugalskej súťaže momentálne štvrtá priečka, na lídra Benficu stráca už 19 bodov.