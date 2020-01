TASR

Činohra Štátneho divadla Košice uvedie súčasnú slovenskú hru Jurgova Hana

Na snímke zľava herec Tomáš Diro, dramaturgička Miriam Kičiňová, režisérka Alena Lelková, riaditeľ činohry Milan Antol, herec Ivan Krúpa a generálny riaditeľ ŠD Košice Igor Dohovič. — Foto: TASR/František Iván

Košice 22. januára (TASR) - Súčasná slovenská hra Jurgova Hana bude prvou premiérou Štátneho divadla Košice (ŠDKE) v tomto roku. Podľa dramaturgičky Miriam Kičiňovej je to cesta k hľadaniu vlastnej identity v spleti lží, približností i osamelosti.

Uvedená divadelná hra je pokračovaním a rozvinutím príbehov Petra Jurgu, jeho ženy Eny, slúžky Katy a ich detí. Inšpirovaná je poviedkou Ivana Horvátha Dve ženy Petra Jurgu. Jej autorom je Silvester Lavrík píšuci pod pseudonymom Hana Naglik.

„Je pútavou až modelovou sériou úvah o rodine, spoločenstve, komunite, o našej minulosti, ktorá je nedopovedaná, zamlčaná a zahmlená. Je aj o tom, ako nás biele miesta v našej rodinnej anamnéze dokážu prekvapiť i zasiahnuť,“ povedala Kičiňová.

V inscenácii sa na malej ploche v krátkych úsečných vetách, v expresívnych situáciách a vo vyhrotených emóciách diváci stretnú s dvomi rodinami, s uzavretými komunitami. Ako počas stredajšej tlačovej konferencie povedala režisérka nového titulu Alena Lelková, zaujala ju téma rodovej minulosti.

Podľa nej je jazyk poviedky veľmi expresívny, poetický aj moderný. „Zdalo sa mi, že aj keď je to 100 rokov stará poviedka, ponúka možnosť spracovať tento príbeh nejako moderne, sviežo a expresívne, čo mám vo svojej tvorbe rada,“ uviedla.

V postave Petra Jurgu uvidia diváci Ivana Krúpu. Ako pre TASR povedal, v porovnaní s rolami, ktoré doteraz hral, je toto stvárnenie vo všetkom iné. „Je to jeden naozaj ťažký patriarcha, drsný, hrubý človek s katastrofálnym slovníkom, ktorý ale v konečnom dôsledku patrí do skupiny ľudí, ktorí dokážu nejakým spôsobom trošku akceptovať inakosť – akúkoľvek. Je to človek, ktorý pod tým hrozne tvrdým povrchom skrýva v sebe pomerne citlivú dušu,“ vysvetlil s dodatkom, že ide o veľmi rozporuplnú postavu, ktorá je pre herca výzvou.

V ďalšom obsadení Katu stvárni Dana Košická, Hanu Tatiana Poláková, ako Gustáv sa predstaví Michal Soltész, Benjamína hrá Tomáš Diro a Svrčka František Balog. Premiéra činohry Jurgova Hana bude na Malej scéne ŠDKE v piatok (24.1.) o 19.00 h.