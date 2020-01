TASR

Wozniacka oddialila svoju rozlúčku. Po famóznom obrate sa takmer rozplakala

Dánska tenistka Caroline Wozniacka oddialila rozlúčku s aktívnou kariérou.

Caroline Wozniacka — Foto: TASR/AP

Melbourne 22. januára (TASR) - Dánska tenistka Caroline Wozniacka oddialila rozlúčku s aktívnou kariérou. V dueli 2. kola dvojhry na grandslamovom Australian Open v Melbourne predviedla proti nasadenej Ukrajinke Dajane Jastremskej famózny obrat.

Hoci v prvom sete prehrávala už 1:5 a v druhom 0:3, napokon triumfovala 7:5, 7:5. Po šiestom premenenom mečbale znel arénou Margaret Courtovej hit Neila Diamonda „Sweet Caroline“ a dojatú Dánku premohli emócie.

V pozápasovom rozhovore sa jej tlačili do očí slzy. „Publikum stálo za mnou aj vo chvíľach, keď sa mi nedarilo, bolo to naozaj výnimočné. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať všetkým fanúšikom za to, že dnes prišli a povzbudzovali ma. Veľmi veľa to pre mňa znamená,“ uviedla Wozniacka, ktorá pred dvomi rokmi získala v Melbourne svoj jediný grandslamový titul po trojsetovom finálovom triumfe nad Rumunkou Simonou Halepovou.

V 3. kole ju čaká Ons Jabeurová z Tuniska, v prípade postupu do osemfinále sa rysuje súboj s jej dlhoročnou veľkou rivalkou a kamarátkou Američankou Serenou Williamsovou. Proti Jastremskej bola Wozniacka dlho zrelá na uterák.

„Dajana hrala agresívne a precízne, všetko jej padalo do kurtu. S pribúdajúcimi minútami predsa len začala robiť nevynútené chyby, čo bola voda na môj mlyn,“ dodala Dánka, ktorú od siedmich rokov trénuje jej otec Piotr.

Bývalá svetová jednotka mu vďačí za veľa. „Otec má veľkú zásluhu na tom, že sa zo mňa stala lepšia hráčka. Aj keď som chytila krízu, držala som sa pri ňom a trvala na tom, aby naša spolupráca pokračovala. Považujem to za najlepšie rozhodnutie, ktoré som urobila v kariére. Dôležité je, že sme jeden druhému vždy dôverovali. Bola to skvelá cesta, fantastické dobrodružstvo.“