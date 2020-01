TASR

Dnes o 11:59 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Hudáček si po premiérovom hetriku medzi mužmi vydýchol: Konečne po toľkých rokoch

Slovenský útočník Libor Hudáček bol v utorok hlavnou postavou dohrávky 29. kola českej extraligy

Libor Hudáček (vľavo) sa raduje v zápase proti Vítkoviciam — Foto: Facebook/Bílí Tygři Liberec

Praha 22. januára (TASR) – Slovenský útočník Libor Hudáček bol v utorok hlavnou postavou dohrávky 29. kola českej extraligy. K triumfu Liberca 7:3 na ľade Vítkovíc prispel tromi gólmi a dosiahol svoj vôbec prvý hetrik medzi mužmi.

„Som rád, že sa mi hetrik konečne po toľkých rokoch podaril. Je pekné, že som takto mohol pomôcť tímu k víťazstvu,“ povedal Hudáček v rozhovore pre portál isport.cz. Po jeho treťom zásahu priletela na ľad aj jedna čapica z libereckej striedačky.

„Patrila nášmu fyzioterapeutovi. Hovoril mi už minule, keď som mal dva góly, že sa teší, keď mi tú čiapku bude môcť hodiť. Som rád, že som mu to teraz mohol splniť. Ale vrátil som mu ju, nech má čo hádzať nabudúce.“

Liberec rozhodol o triumfe piatimi gólmi v druhej tretine, ktorú vyhral 5:0. „Povedali sme si cez prestávku, že prvá tretina nebola ideálna. Všetci sme si vstúpili do svedomia a povedali sme si, že podľa toho ako začneme presilovku, bude vyzerať celá druhá tretina. Spadlo nám to tam a potom to už išlo.“

Darilo sa aj Hudáčkovmu spoluhráčovi z útoku Michalovi Birnerovi, ktorý v stretnutí nazbieral päť bodov za gól a štyri asistencie.