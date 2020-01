Aj mama sa občas potrebuje vyventilovať. Luciinu značku vína Mama potrebuje víno si Slovenky právom zamilovali

Dominika Pacigová

Mladá mamička z Bratislavy hľadala spôsob, ako sa vyrovnať s ťažkým obdobím počas materskej dovolenky. Začala písať blog s názvom Mama potrebuje víno a ľudia si jej stránku (a neskôr aj víno rovnakej značky) zamilovali.

— Foto: archív Lucie Pereszlenyiovej

BRATISLAVA 22. januára - Lucia Pereszlenyiová má dve deti. V čase, keď bola na materskej dovolenke, hľadala spôsob, ako vyjadriť svoje pocity, s ktorými bojovala každý deň. Práve preto si založila blog s názvom Mama potrebuje víno. Jej humor je sarkastický, no mnohé mamičky sa s jej slovami stotožňujú. V dnešných dňoch má aj vlastnú značku pohárov a vína.

Lucia sa prihlásila do súťaže O najkrajší výrobok od mamky 2019. Do súťaže sa prihlásilo 170 ručne vytvorených výrobkov slovenských mamičiek, ktoré vynikali originalitou a precíznosťou spracovania. Cenu hlavného mediálneho partnera - Cenu Dobrých novín získala šikovná slovenská mamička za osobný blog, vlastnú značku vína a pohárov Mama potrebuje víno.

„Nielen názov, ale aj obsah stránky treba brať, samozrejme, s rezervou. Názov blogu však vznikol v reálnej situácii, keď som si po ťažkom dni dala pohár vína. Bolo to jediné, na čo som sa v daný večer zmohla,“ hovorí pre Dobré noviny Lucia Pereszlenyiová.

Ako často pijete víno vy?

Raz alebo dvakrát do týždňa si dám jeden pohár vína. Väčšinou som tak unavená po celom dni, že zaspím skôr, ako by som to stihla dopiť.

Kedy ste sa rozhodli založiť si blog s názvom Mama potrebuje víno?

Stránka vznikla v roku 2018, keď som bola doma s deťmi už dlhých šesť rokov a prestávala som to psychicky zvládať. Hľadala som určitý ventil a možnosť vyjadrenia svojich pocitov až frustrácií niekde na papier.

Prečo práve takýto názov?

Neobávali ste sa, že by takýto názov mohol vyvolať veľký rozruch?

Keď ide človek do prostredia sociálnych sietí, musí počítať s pozitívnymi aj negatívnymi ohlasmi. Dôležité je, aby si to nebral príliš osobne, pretože nikdy neviete, na koho natrafíte. Zatiaľ ale môžem jednoznačne potvrdiť, že pozitívnych ohlasov je viac.

Vyhýba sa politickým, rasovým či náboženským témam

Čo bolo vaším prvotným cieľom?

V prvom rade som chcela zmeniť svoj prístup k materstvu, pretože v tom čase som bola príliš úzkostlivá a ustráchaná. Vôbec som si nedokázala užiť výchovu detí. Prišlo to, žiaľ, až do takého štádia, že sa to prejavovalo na mojom zdraví. Vtedy som si povedala, že to musím radikálne zmeniť a začala som písať.

V dnešných dňoch máte na Facebooku okolo 27-tisíc sledovateľov. S akými reakciami ľudí sa stretávate?

Vo väčšine prípadov ide skutočne o pozitívne ohlasy. Mamičky mi zvyknú posielať svoje príbehy, veľakrát ma žiadajú aj o pomoc. Častokrát ma potešia správou, že sa tešia na nové citáty, ktoré im urobia krajší deň.

Samozrejme, vždy beriem ohľad na to, že moje príspevky už majú naozaj veľký dosah. Zásadne sa vyhýbam akýmkoľvek politickým, rasovým či náboženským témam. Môj humor je sarkastický, ale dávam si pozor, aby nebol primitívny.

Mama potrebuje víno Foto: archív Lucie Pereszlenyiovej

Kým sa pri tvorbe príspevkov inšpirujete?

S deťmi som doma strávila viac ako sedem rokov a mám pocit, že toto obdobie samo o sebe vo mne zanechalo následky. Inšpiráciu čerpám z každodenného života, a práve touto cestou chcem poukázať na to, že niektoré veci by sme mali brať s nadhľadom.

Ktorý príspevok považujete za váš najväčší úspech?

To je pomerne ťažká otázka, keďže som ich za tie dva roky publikovala už veľa. Sledujem si však štatistiky a viem, že jeden z mojich príspevkov videlo viac ako pol milióna ľudí,

Píše knihu

Mnohé mamičky na vašej Facebookovej stránke komentujú, že sa našli vo vašich príspevkoch. Nerozmýšľali ste nad tým, že by ste sa s nimi spojili a vytvorili nejakú komunitu?

Priznám sa, že mi to už napadlo, ale v súčasnosti mám úplne iné priority, ktoré chcem a musím dotiahnuť do úspešného konca. Mám rozpísanú knihu, ktorá bude odrazom blogu Mama potrebuje víno. Tú by som veľmi rada dokončila v roku 2020.

Okrem blogu však máte aj vlastnú značku pohárov i vína. Kedy vznikla táto myšlienka?

Poháre vznikli akoby prirodzeným vývojom, keď sa ľudia začali viac stotožňovať s obsahom blogu. Fyzicky stvárňujú to, o čom sa na stránke píše.

Ak hovoríme o víne, to je kapitola sama o sebe. Momentálne mám rozbehnutý proces zaradenia vína do predaja v supermarketoch po celom Slovensku. Verím, že približne o dva mesiace si ho ľudia budú môcť kúpiť oveľa jednoduchšie.

Mama potrebuje víno Foto: archív Lucie Pereszlenyiovej