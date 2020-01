TASR

Australian Open: Do 3. kola postúpila obhajkyňa Osaková, ale aj Bartyová a Williamsová

Japonská tenistka Naomi Osaková sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.

Melbourne 22. januára (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Obhajkyňa titulu si v 2. kole ako nasadená trojka poradila s Číňankou Sajsaj Čeng 6:2, 6:4.

Jej ďalšou súperkou bude iba 15-ročná Američanka Cori Gauffová, ktorá vyradila Rumunku Soranu Cirsteovú po vyše dvaapolhodinovej trojsetovej bitke 4:6, 6:3, 7:5. Osaková prehrávala v druhom dejstve 3:4 a Saj Saj Čeng mala brejk k dobru. Japonka si ešte za stavu 1:1 po strate servisu vyliala zlosť na rakete, ktorú najskôr hodila o zem a potom ju v návale frustrácie odkopla.

„Potrebovala som si uľaviť. Už som v aréne Margaret Courtovej bola v pozícii, že som v druhom sete prehrávala 3:4 a musela som doťahovať. Bola som odhodlaná bojovať o každú loptičku, za každú cenu som sa chcela vyhnúť tretiemu setu. Som rada, že sa mi to podarilo,“ uviedla Osaková v pozápasovom rozhovore.

Ďalej ide aj vlaňajšia finalistka Češka Petra Kvitová. Nasadená sedmička vydrela postup do 3. kola, Španielku Paulu Badosovú zdolala 7:5, 7:5. „Súperka odohrala dobrý zápas, pre mňa to bolo veľmi náročné. Byť v treťom kole grandslamového turnaja je vždy pekný pocit. Pred rokom to bolo v Melbourne úžasné,“ citoval slová dvojnásobnej wimbledonskej šampiónky server idnes.cz.

Úlohu favoritky potvrdila aj najvyššie nasadená Austrálčanka Ashleigh Bartyová. Vlaňajšia šampiónka Roland Garros zvíťazila nad Slovinkou Polonou Hercogovou 6:1, 6:4. V ďalšom kole ju čaká Kazaška Jelena Rybakinová nasadená ako číslo 29.

„Som rada, že to išlo oveľa hladšie ako v prvom kole, v ktorom som musela otáčať zápas proti Lesii Curenkovej. Veľkú úlohu zohral vietor, najmä keď sme hrali s novými loptičkami. Polona dáva veľké rany a dokáže vás odstreliť z kurtu, no dnes som ju nepustila k jej hre a dokázala som využiť svoje šance,“ povedala Bartyová pre akreditované médiá. V treťom kole je ôsma nasadená Američanka Serena Williamsová, nad Slovinkou Tamarou Zidanšekovou vyhrala 6:2, 6:3.

Husársky kúsok sa podaril víťazke Australian Open z roku 2018 Dánke Caroline Wozniackej, ktorá sa v Melbourne lúči s aktívnou kariérou. Bývalá svetová jednotka vyradila nasadenú dvadsaťtrojku Ukrajinku Dajanu Jastremskú 7:5, 7:5, hoci v prvom sete prehrávala už 1:5 a v druhom 2:4.

„Dajana hrala veľmi dobre, útočne a precízne. S pribúdajúcimi minútami však začala robiť chyby, čo bola voda na môj mlyn. Veľmi mi pomohli diváci, majú obrovskú zásluhu na úspešnom obrate,“ ocenila austrálske publikum Wozniacka, ktorá si v 3. kole zmeria sily s Ons Jabeurovou z Tuniska.