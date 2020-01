Ľubomíra Somodiová

Dnes o 21:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Nádherný moment z Viedne: Keď samička orangutana zbadala dojčiacu mamu, prejavila jej obrovskú dávku lásky

Video mamičky kŕmiacej svojho syna v spoločnosti samice orangutana, ktorá prišla o vlastné mláďa, nenechá chladné ani jedno srdce.

Magický moment. — Foto: Facebook/Gemma Copeland

VIEDEŇ 22. januára - Gemma Copeland spolu s manželom a ich 15-mesačným synom Jasperom navštívili viedenskú ZOO Schönbrunn. Najprv to vyzeralo tak, že nemajú šťastný deň. Vo výbehu totiž nebol žiaden orangutan.

„Nevideli sme ich, preto som povedala, aby sme šli domov. Keď sme sa pohli, zbadala som, že vyšli zo svojich prístreškov. Vrátili sme sa naspäť,“ začala s rozprávaním pre The Scottish Sun.

Samička orangutana prišla o svoje mláďa

Malý Jasper bol hladný a Gemma sa ho rozhodla nakŕmiť. Sadla si na múrik pri výbehu. V tom sa udialo niečo magické. K plexisklu sa priblížila samička orangutana. Svoju hlavu priblížila bezprostredne k dojčiacej žene a dvojici dokonca adresovala pusinky.

Gemma priznala, že ju to dojalo k slzám. Medzičasom sa dozvedela, že samička orangutana Sol poradila mŕtve mláďa.

Reakcia Sol jej vyrazila dych

„Pozrela sa priamo do mojich očí a potom položila ruku, akoby sa dotkla môjho syna. K tomuto nádhernému stvoreniu som pociťovala veľkú úctu,“ povedala a dodala, že reakcia orangutana jej vyrazila dych.

„Sedela pri mne celú polhodinu, ako som kŕmila Jaspera. Ľahla si vedľa mňa a stále hladila sklo," uviedla Gemma. Podľa jej slov to bolo, ako keby ju podporovala a chránila.

Súcit medzi človekom a zvieraťom. Foto: Facebook/Gemma Copeland



„Bola som úplne ohúrená. Začali sa okolo mňa zhromažďovať ľudia, aby videli, čo sa deje. Prizerali sa v tichosti a s rešpektom,“ povedala s dodatkom, že sa od toho momentu nevedela odpútať a nechcelo sa jej odísť. Svoj príbeh ukončila so slovami: „Bolo to neuveriteľné, dojalo ma to k slzám.“