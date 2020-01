Dominika Pacigová

Dnes o 12:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Tatrách opäť otvárajú najväčší snežný labyrint na svete. Tento rok si pre vás pripravili aj novinku

Ak ste milovníkom snehu a zábavy, nemali by ste obísť snežný labyrint, ktorý sa nachádza na poľskej strane Tatier.

Archívna snímka — Foto: TASR - Roman Hanc

ZAKOPANE 22. januára - Snežný labyrint láka návštevníkov z rôznych kútov sveta aj tento roka. Nachádza sa len 25 kilometrov od slovenských hraníc. Vybudovanie celého labyrintu trvá približne mesiac. Veľkú rolu však zohráva aj počasie. Prvýkrát ho otvorili na prelome rokov 2015/2016 a zapísal sa už aj do Guinnessovej knihy rekordov.

Užijú si dospelí aj deti

Od 19. januára sa už v stredisku lyžuje. Lyžiarsky vlek je vhodný pre začiatočníkov i deti. Na svahu sa budete cítiť bezpečne a pohodlne aj v prípade, že budete stáť na lyžiach prvýkrát. Vlek má 180 metrov, uvádza Snowlandia na svojej oficiálnej stránke.

Podľa informácií poľskej rozhlasovej stanice Rádio ZET, od dnešného dňa by mal byť najväčší snežný labyrint otvorený. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti Tatranského národného parku. Na svoje si tak prídu nielen deti, ale dospelí. Môžu sa „stratiť“ v labyrinte a užívať si chvíle so svojimi najbližšími.

Autori však tento rok pridávajú aj novinku, a to snežnú pyramídu. Mali by ju otvoriť už o štyri dni, konkrétne 26. januára. Je vybudovaná čisto len zo snehu a cieľom jej autorov je predstaviť niektoré teórie, ktoré sa týkajú Veľkej pyramídy v Gíze. V pyramíde by sa mali nachádzať tajomné miestnosti a tunely. Zabaviť sa môžete aj na sánkarskej dráhe, ktorá má 200 metrov. Obdivovať môžete zvieratá v maličkej ZOO.