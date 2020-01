Klaudia Fiolová

Dnes o 12:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Pezinku majú vyhrievaný most, ktorý chráni vodičov, aby sa pri námraze nešmýkali

Toto riešenie zabezpečuje už 14 rokov bezpečnosť v Pezinku.

— Foto: Facebook/Regionálne cesty Bratislava a.s.

PEZINOK 22. januára - Neďaleko nášho hlavného mesta sa nachádza naozaj jedinečný most, ktorý slúži najmä vodičom. V miestnej časti Grinava v Pezinku vznikol vyhrievaný most ešte pred 14 rokmi, no málo ľudí o ňom vie viac.

Tento most je pre vodičov iste špecifický svojím prudkým stúpaním a následným klesaním. Možno si aj niektorí pomyslia, že to stúpanie môže byť nebezpečné práve v zime, keď sa šmýkajú cesty, ale opak je pravdou.

Most zabezpečuje bezpečnosť pre vodičov už 14 rokov

„V rámci modernizácie železničnej trate bolo jestvujúce úrovňové priecestie nahradené mimoúrovňovým riešením – mostným objektom. Vzhľadom na neďalekú križovatku muselo výškové vedenie zohľadniť skutkový stav. Projektanti navrhli vyhrievanie mostného objektu elektrickými výhrevnými telesami,“ píšu o projekte Regionálne cesty Bratislava a.s. na ich Facebookovej stránke.

Most počas zimného obdobia funguje so snímačmi teploty, ktoré monitorujú teplotu konštrukcie a okolia a podľa potreby zabezpečujú výhrev konštrukcie. Výsledkom je riešenie, ktoré už 14 rokov zabezpečuje požadovanú bezpečnosť v Pezinku.

Tento skvelý nápad projektantov by tak mohol inšpirovať aj iné mesta s podobnými nebezpečnými križovatkami.

