TASR

Dnes o 08:31 ME v hádzanej: Maďari podľahli Švédom, Nórsko do semifinále

Hádzanári Nórska vyhrali aj svoj šiesty duel na prebiehajúcich ME.

Maďar Mátyás Győri (vľavo) v súboji so Švédom Fredricom Petterssonom — Foto: TASR/AP

Malmö 21. januára (TASR) – Hádzanári Nórska vyhrali aj svoj šiesty duel na prebiehajúcich ME. Vicemajstri sveta si v utorok vo štvrťfinálovej II. skupine vo švédskom Malmö poradili s Islandom 31:28 a postúpili do semifinále. V tabuľke ich už totiž nemôžu po prehre so Švédmi 18:24 predstihnúť tretí Maďari.

Na druhej priečke priebežne figuruje Slovinsko, ktoré vyhralo nad Portugalskom 29:24.