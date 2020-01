Slovenskí stolní tenisti zabojujú na kvalifikačnom turnaji tímov o účasť na OH v Tokiu

TASR

Na snímke slovenskí reprezentanti v stolnom tenise Ľubomír Pištej (vpravo) a Barbora Balážová (vľavo) — Foto: TASR/Michal Svítok

Gondomar 21. januára (TASR) - Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti zabojujú o účasť na OH v Tokiu na olympijskej kvalifikácii družstiev. Turnaj sa uskutoční od 22. do 26. januára v portugalskom Gondomare a celkovo na ňom rozdajú po deväť miesteniek pre mužské i ženské tímy.

Slovenská výprava odcestovala do dejiska turnaja už v pondelok. V nominácii žien sú Barbora Balážová, Tatiana Kukuľková, Nikoleta Puchovanová a Eva Jurková, ktoré sa v úvodnom kole v stredu od 17.00 h stretnú s domácim Portugalskom. Jang Wang, Ľubomír Pištej, Alexander Valuch, Samuel Kalužný a Samuel Novota nastúpia vo štvrtok od 16.00 h proti Rumunom.

„Ideme sa pokúsiť o nemožné. Šanca nie je veľká, ale ak sa o to nepokúsime, tak by sme neboli športovci. Škoda, že v ženskom družstve má Barbora Balážová nedoliečené zranenie a je ohrozený jej štart. Čo sa týka ostatných, sú v plnej sile a odhodlaní podať maximálny výkon. Na olympijskej kvalifikácii družstiev sa Slovensko zúčastňuje prvýkrát. Ak by sme sa kvalifikovali, bola by to senzácia a veľký úspech," uviedol reprezentačný tréner Jaromír Truksa pre facebookový profil Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ).

Deväť úspešných kvalifikantov môže zároveň nasadiť po dvoch hráčov do dvojhry na olympijskom turnaji v Tokiu.