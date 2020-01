Januárová schôdza trvala jeden deň. Novela o pozemkových úpravách neprešla

TASR

Januárová schôdza Národnej rady (NR) SR trvala len jeden deň, poslanci ju ukončili štátnou hymnou SR.

Na snímke výsledok hlasovania o novele zákona o pozemkových úpravách na veľkoplošnej obrazovke počas 57. schôdze NR SR v Bratislave 21. januára 2020. — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 21. januára (TASR) - Januárová schôdza Národnej rady (NR) SR trvala len jeden deň, poslanci ju ukončili štátnou hymnou SR. Zákonodarcovia na schôdzi prerokovali len vrátenú novelu zákona o pozemkových úpravách, pričom veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej parlament neprelomil.

Novela zákona o pozemkových úpravách mala prispieť k odstráneniu rozdrobenosti vlastníctva pozemkov. Do parlamentu ju predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, plénum ju opätovne neschválilo. Za prijatie novely bolo 71 poslancov zo 131 prítomných, proti bolo 59 a nezdržal sa nikto. Na prelomenie veta je potrebná nadpolovičná väčšina poslancov.

Prečo ju prezidentka vrátila?

Prezidentka vetovala novelu vlani 20. decembra s tým, že by mala byť prijatá nanovo, s väčším odstupom a so serióznou odbornou debatou. Bola tiež presvedčená, že by na ňu doplácali predovšetkým malí a strední farmári, tiež mala pochybnosti v súvislosti s princípom právnej ochrany vlastníctva.

„Aj keď si prezidentka uvedomuje potrebu vykonania pozemkových úprav a nastolenia poriadku v rozdrobenom vlastníctve poľnohospodárskych pozemkov, je presvedčená, že takáto významná úprava, ktorá sa robí len raz za mnoho desaťročí, má byť riadne pripravená a musí rešpektovať všetky ústavné princípy," uviedol v decembri prezidentkin hovorca Martin Strižinec.

„Aj keď si prezidentka uvedomuje potrebu vykonania pozemkových úprav a nastolenia poriadku v rozdrobenom vlastníctve poľnohospodárskych pozemkov, je presvedčená, že takáto významná úprava, ktorá sa robí len raz za mnoho desaťročí, má byť riadne pripravená a musí rešpektovať všetky ústavné princípy," uviedol v decembri prezidentkin hovorca Martin Strižinec.

Problémy by sa podľa hlavy štátu negatívne dotkli hlavne malých a stredných poľnohospodárov, ktorí pôdu priamo obhospodarujú.

Riešil sa iba vetovaný zákon

Poslancov na 57. schôdzi NR SR pôvodne čakal takmer 70-bodový program. Na návrh SNS, Smeru-SD a Mosta-Híd boli napokon vypustené všetky body programu okrem vetovaného zákona. Plénum tak nerozhodovalo napríklad o návrhu vlády na vymenovanie Dany Meager za viceguvernérku Národnej banky Slovenska (NBS). Plénum nevolilo ani predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti či predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Plénum nerokovalo ani o návrhu uznesenia poslancov za SNS k situácii v Iraku. Poslanci tiež nehlasovali ani o návrhu uznesenia k návratu investičného zlata na Slovensko. Súčasťou pôvodného plánovaného programu schôdze boli aj desiatky ďalších presunutých návrhov zákonov z predchádzajúcej schôdze.